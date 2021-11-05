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Крис Эванс удостоился титула самого сексуального мужчины года по версии журнала People
Шоу-бизнес
Крис Эванс удостоился титула самого сексуального мужчины года по версии журнала People
Global Look Press  /  Armando Gallo

Лос-Анджелес, 5 ноября. Американский актер Крис Эванс, прославившийся благодаря роли Капитана Америки в супергеройских фильмах Marvel, признан самым горячим мужчиной 2021 года. Такой титул ему присвоили журналисты People.

По данным источников, Эванс должен был получить это звание еще в 2020 году. Однако организаторы решили подождать из-за скандала, вызванного фотографией мужского достоинства актера, которая случайно попала в Сеть. Артист появится на обложке People на следующей неделе. Эванс пока не прокомментировал СМИ свою победу.

Его актерская карьера началась в нулевых годах, Эванс в основном получал небольшие роли или снимался в эпизодах. Однако это обстоятельство не помешало режиссеру Тиму Стори заметить талантливого парня и пригласить в «Фантастическую четверку». После выхода картины в 2005 году артиста стали чаще рассматривать для съемок в фантастических лентах.

Эванс сыграл в триллере Дэнни Бойла «Пекло», «Пятом измерении» Пола Макгигана. Следующей крупной работой актера стала роль Капитана Америки в «Первом мстителе». Поклонники с нетерпением ждут выхода в 2022 году мультфильма «Базз Лайтер», в котором он озвучил главного героя.

Ранее фанаты заподозрили, что Эванс закрутил роман с певицей Селеной Гомес. Экс-возлюбленная Джастина Бибера выходила из того же ресторана, в котором ужинал актер.

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Крис Эванс актер секс-символ
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