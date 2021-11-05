Собаководы из Пекина сыграли в «Игру в кальмара» вместе с питомцами

Погрузиться в атмосферу «Игры в кальмара» животным и их хозяевам помогли захватывающие конкурсы и костюмы героев популярного корейского сериала. Кто-то из участников заказал наряды в Интернете, а некоторые сшили их сами.

«Я каждый год участвую в праздновании Хеллоуина со своей собачкой. Я приготовила много разных костюмов, но не ожидала, что темой этого года объявят «Игру в кальмара». Я пыталась заказать себе костюм заранее, но он оказался мне мал, поэтому я сделала для себя и своего пса костюмы того же цвета, что у героев сериала», — рассказала одна из участниц игры Синьхуа.

Веселое празднование состоялось на одной из собачьих площадок в Пекине. Участники сыграли в уже ставшие настоящим хитом игры, такие как «Красный свет — зеленый свет» и «Соты». По словам организаторов мероприятия, в праздновании Хеллоуина смогли принять участие не все желающие. Из-за пандемии для регистрации было открыто всего 60 мест. Однако те, кому довелось приобщиться к атмосфере любимого сериала, остались довольны.