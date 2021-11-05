Иранские СМИ опубликовали подробности конфликта ВМС США и КСИР в Персидском заливе

Тегеран, 5 ноября. Иранское информационное агентство Tasnim опубликовало детали конфликта, который мог произойти несколько дней назад в Оманском заливе между ВМС США и Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Обе стороны сообщают противоречивые данные об этом инциденте.

Ранее издание сообщило о захвате американцами нефтяного танкера Исламской Республики, топливо с которого было перегружено иностранными военными на другой корабль. Впоследствии иранское судно было перехвачено военнослужащими КСИР и направлено в порт.

На опубликованном видео действительно фигурируют эсминцы ВМС США, один из которых (USS The Sullivans) в определенный момент пытается сблизиться с танкером, но военные катера ближневосточной страны вынуждают его держать дистанцию. В ответ на требование офицеров корпуса покинуть указанный район экипаж американского судна сообщает, что «находится при исполнении задания в международных водах».

По пданным Tasnim, похищенный нефтевоз обнаружил беспилотник. На его перехват были направлены силы быстрого реагирования ВМС КСИР, которые оперативно высадились на его борту с вертолета. Затем корабль окружили быстроходные катера, чтобы не допустить повторного захвата танкера американцами. Руководство операцией осуществляло иранское командование, наблюдая за происходящим через беспилотник.

Обе стороны запросили подкрепление, после чего в район конфликта прибыли еще несколько военных судов США и Ирана, в том числе вспомогательный корабль «Шахид Сиавоши» и катамаран «Шахид Назери», непосредственно управлявший действиями катеров.

wikipedia.org / Hossein Zohrevand / Tasnim News Agency / CC BY 4.0

По мнению издания, за пределами поля видимости могли также находиться и другие силы КСИР, включая ракетные катера. Как сообщается, противостояние продолжалось около шести часов. За это время USS The Sullivans и вертолет несколько раз пытались приблизиться к нефтевозу, второй американский эсминец USS Michael Murphy оставался неподалеку, также окруженный быстроходными лодками. После этого корабли ВМС США сменили курс, а танкер вошел в территориальные воды Ирана.

Iran’s IRGC outmaneuvers the US Navy yet again, spectacularly defending an Iranian oil tanker from being seized, in another humiliating defeat for the United States in the Persian Gulf region.https://t.co/w2Tv341QpJ — Jason Reza Jorjani (@Jason_Jorjani) November 3, 2021

В свою очередь Вашингтон назвал подобные утверждения «ложными и не соответствующими действительности». Официальные лица Соединенных Штатов заявили, что их ВМС не планировали брать нефтевоз на абордаж.

Также в беседе с журналистами Reuters представители Пентагона отметили, что за сутки в районе действия десантного корабля USS Essex совершили полеты несколько БПЛА, предположительно иранские. По версии американского руководства, видео показывает захват катерами КСИР вьетнамского танкера в прошлом месяце.