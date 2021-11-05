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Иранские СМИ опубликовали подробности конфликта ВМС США и КСИР в Персидском заливе
Весь мир
Иранские СМИ опубликовали подробности конфликта ВМС США и КСИР в Персидском заливе
wikipedia.org  /  Hossein Zohrevand / Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Тегеран, 5 ноября. Иранское информационное агентство Tasnim опубликовало детали конфликта, который мог произойти несколько дней назад в Оманском заливе между ВМС США и Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Обе стороны сообщают противоречивые данные об этом инциденте. 

Ранее издание сообщило о захвате американцами нефтяного танкера Исламской Республики, топливо с которого было перегружено иностранными военными на другой корабль. Впоследствии иранское судно было перехвачено военнослужащими КСИР и направлено в порт.

На опубликованном видео действительно фигурируют эсминцы ВМС США, один из которых (USS The Sullivans) в определенный момент пытается сблизиться с танкером, но военные катера ближневосточной страны вынуждают его держать дистанцию. В ответ на требование офицеров корпуса покинуть указанный район экипаж американского судна сообщает, что «находится при исполнении задания в международных водах».

По пданным Tasnim, похищенный нефтевоз обнаружил беспилотник. На его перехват были направлены силы быстрого реагирования ВМС КСИР, которые оперативно высадились на его борту с вертолета. Затем корабль окружили быстроходные катера, чтобы не допустить повторного захвата танкера американцами. Руководство операцией осуществляло иранское командование, наблюдая за происходящим через беспилотник.

Обе стороны запросили подкрепление, после чего в район конфликта прибыли еще несколько военных судов США и Ирана, в том числе вспомогательный корабль «Шахид Сиавоши» и катамаран «Шахид Назери», непосредственно управлявший действиями катеров.

Катер КСИР Ирана
wikipedia.org / Hossein Zohrevand / Tasnim News Agency / CC BY 4.0

По мнению издания, за пределами поля видимости могли также находиться и другие силы КСИР, включая ракетные катера. Как сообщается, противостояние продолжалось около шести часов. За это время USS The Sullivans и вертолет несколько раз пытались приблизиться к нефтевозу, второй американский эсминец USS Michael Murphy оставался неподалеку, также окруженный быстроходными лодками. После этого корабли ВМС США сменили курс, а танкер вошел в территориальные воды Ирана.

В свою очередь Вашингтон назвал подобные утверждения «ложными и не соответствующими действительности». Официальные лица Соединенных Штатов заявили, что их ВМС не планировали брать нефтевоз на абордаж.

Также в беседе с журналистами Reuters представители Пентагона отметили, что за сутки в районе действия десантного корабля USS Essex совершили полеты несколько БПЛА, предположительно иранские. По версии американского руководства, видео показывает захват катерами КСИР вьетнамского танкера в прошлом месяце.

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