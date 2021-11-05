MW: китайские клоны МиГ-19 превратят в груду металла американские системы ПВО на Тайване

Вашингтон, 5 ноября. Усовершенствованные клоны советских истребителей МиГ-19 станут главным козырем Китая в возможной войне с Тайванем. К такому выводу пришли аналитики американского издания Military Watch.

Ранее стало известно, что китайские специалисты превратили копии советских истребителей МиГ-19 в беспилотники. Более 50 подобных БПЛА дислоцируются на авиабазе Ляньчэнь. Еще несколько десятков беспилотных самолетов размещены на базе Янтан-ли, передает «ПолитРоссия».

Эксперты отметили, что китайские военные решили дать вторую жизнь устаревшим истребителям Shenyang J-6, которые являются клонами советских МиГ-19. По их мнению, ВВС Китая планируют использовать беспилотные Shenyang J-6 для уничтожения вражеских средств ПВО в случае конфликта с Тайванем. При этом в настоящее время ключевым элементом противовоздушной обороны Тайваня являются американские зенитные ракетные комплексы Patriot.

«Китайские J-6 обладают относительно низкой выносливостью, но, учитывая, что Тайваньский пролив достаточно узок, его возможностей может оказаться более чем достаточно для нанесения ударов, которые позволят измотать противовоздушную оборону неприятеля», — говорится в публикации.

Ранее американские СМИ сообщили, что летом 2021 китайские военные испытали новую гиперзвуковую ракету, которая полностью облетела земной шар, но не смогла точно поразить заданную цель. Многие эксперты отмечают, что испытания продемонстрировали превосходство Пекина над Вашингтоном в сфере разработки гиперзвукового вооружения. Кроме того, Китай получил возможность наносить ядерные удары по любым целям с использованием новых носителей.