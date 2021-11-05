Главные новости дня: 5 ноября

ФАН публикует дайджест событий 5 ноября.

Прохожие спасли мужчину с ребенком от толпы кавказцев в Москве

Мужчина с ребенком подвергся нападению четырех агрессивных кавказцев в микрорайоне Новые Ватутинки. По неофициальной информации, сначала у пострадавшего произошел с ними словесный конфликт. События развивались следующим образом: мужчина шел с маленьким ребенком, когда к нему пристали злоумышленники. Сбежать с малышом от них оказалось невозможно. Мужчина предложил выяснить отношения один на один. Однако агрессивные кавказцы в ответ толпой набросились на пострадавшего. Спасти прохожего смогли очевидцы. Возбуждено уголовное дело по статье 13 УК РФ («Хулиганство»).

Перед зданием посольства РФ в Берлине нашли тело российского дипломата

На тротуаре около здания посольства РФ в Берлине было обнаружено тело 35-летнего секретаря представительства российской дипмиссии. Об этом рассказывают местные СМИ. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, направленная на установление причин и обстоятельств смерти российского дипломата. Министерство иностранных дел Германии осведомлено об инциденте с сотрудником посольства РФ в Берлине.

Суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией 50 миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более чем 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, говорится в постановлении. Инстанция вернула дело о выплате в апелляционный суд Амстердама. В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно утвердил иск экс-акционеров ЮКОСа и обязал РФ выплатить им около 50 млрд долларов. Российская сторона оспорила это решение.

СК возбудил дело по факту расстрела мужчины в Химках

Ночью в Химках произошла стрельба, был убит человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело, устанавливаются личности граждан, причастных к разборке. На месте стрельбы сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили несколько пуль и шариков от травматического пистолета. Установлено, что участники разборки со стрельбой могли скрыться на иномарках Audi и Mercedes.

pixabay.com / Marcus-Trapp

Сотрудники МЧС эвакуировали более 200 горняков из горящей шахты «Таштагольская» в Кузбассе

Сотрудники МЧС были срочно вызваны к шахте «Таштагольская», где произошел сильный пожар. В момент возгорания под землей находилось более 200 горняков. Спасателям удалось эвакуировать шахтеров. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Россиянина задержали в Грузии за махинации с земельными участками

Правоохранители Грузии задержали гражданина России по обвинению в присвоении земельных участков на сумму более 5 миллионов долларов. По информации следствия, мужчина решил незаконно присвоить два земельных участка площадью 47,8 тыс. квадратных метров, принадлежащие частной компании. Для этого он подделал документацию данной фирмы и фиктивно стал ее директором. Впоследствии обвиняемый переоформил землю на себя.

Модель Алена Ефремова извинилась за поцелуй с рэпершей у Могилы Неизвестного Солдата

Модель Алена Ефремова принесла публичные извинения за поцелуй с рэпершей Хофаманитой. В 2018 году девушки сняли видео, на котором они целуются на фоне Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Ефремова извинилась за провокационный ролик в Instagram Stories. Она отметила, что видео было снято без цели оскорбления или осквернения. По данным СМИ, после появления ролика СК начал проверку. Героиням видео может грозить дело по статье «Осквернение символов воинской славы России».

Prt Scr instagram.com / @_cyberbabe_

Смертельное ДТП с участием двух фур и легковушки произошло в Нижегородской области

Смертельная авария с участием двух большегрузов и легкового автомобиля произошла в 6:00 в Лысковском районе Нижегородской области. По предварительной информации, один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии. Движение на трассе М-7 было приостановлено, временно образовался затор в несколько километров.

Российские депутаты во главе с Милоновым провели встречу с финскими политиками

Депутат Госдумы Виталий Милонов, посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник провели двустороннюю встречу с политиком, работающим в парламенте республики, Юккой Копра, бывшим президентом Финляндии Тарьей Халонен, министром торговли Вилли Скинерром и мэром Хельсинки Юханом Вартилайненом. Участники встречи обсудили ситуацию на белорусской границе с беженцами, ограничение транзита сырой древесины по Сайменскому каналу, а также затронули проблемы сохранения экологии и защиты Балтийского региона.

Группа ABBA выпустила новый альбом спустя 40 лет

Шведская музыкальная группа ABBA выпустила альбом Voyage. Пластинка станет первой после долгого перерыва и завершит творческий путь коллектива. В альбом вошло десять песен. Ранее группа уже презентовала несколько треков из него. Альбом доступен на стриминговых платформах.