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Forbes: льготная ипотека для ИЖС не разогреет рынок загородного жилья
Экономика
Forbes: льготная ипотека для ИЖС не разогреет рынок загородного жилья
Пресс-служба Общероссийского народного фронта

Москва, 5 ноября. Принятая премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным программа для ИЖС не спровоцирует резкого роста спроса. Об этом пишет Forbes со ссылкой на мнение экономических экспертов.

Согласно правительственному постановлению, государство сможет субсидировать до 15 тысяч займов на покупку и строительство. Программа индивидуального жилищного строительства (ИЖС) предполагает, что они будут использоваться для возведения частных домов. Однако российский рынок не может на данном этапе обеспечить такой объем предложения.

«Девелоперы не возводят новые объекты из-за отсутствия уверенности в последующем спросе. Введение программы льготной ипотеки на ИЖС может поменять структуру рынка и привлечь новых игроков в этот сегмент», — рассказывает руководитель Аналитического центра Инком-Недвижимость Дмитрий Таганов.

Напомним, что правительство России ранее представило инициативу «Мой частный дом». В ее поддержку высказывался вице-премьер Марат Хуснуллин, основываясь на опросах ВЦИОМ.

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