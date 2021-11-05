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Владимир Зеленский принял закон об олигархах
Политика
Владимир Зеленский принял закон об олигархах
mon.gov.ua  /  Сайт министерства образования и науки Украины

Киев, 5 ноября. Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон «об олигархах». Он заявил, что документ изменит отношения между политиками и крупным бизнесом.

Инициатором правового акта является сам глава государства. Его ранее приняла Верховная рада.

«Демократия — это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!» — написал Владимир Зеленский в Twitter.

Теперь решение о признании человека олигархом будет принимать Совет нацбезопасности Украины. Реестр таких лиц будет публиковаться в официальной прессе.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон усомнился, что Зеленский пойдет на второй срок. Он считает, что политик допустил много ошибок.

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