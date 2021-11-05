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Бузова сбежала от журналистов после переноса ее спектакля в МХАТ имени Горького
Шоу-бизнес
Бузова сбежала от журналистов после переноса ее спектакля в МХАТ имени Горького
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 5 ноября. Певица и телеведущая Ольга Бузова отказалась общаться с представителями СМИ после скандала, развернувшегося вокруг спектакля МХАТ имени Горького с ее участием. Исполнительница не стала отвечать на вопросы журналистов.

Бузова должна была выйти на сцену МХАТа 2 ноября в постановке «Чудесный грузин», в которой звезда «Дома-2» играет роль артистки кабаре Беллы Шанталь. Однако незадолго до показа новый гендиректор театра Владимир Кехман принял решение о переносе спектакля на неопределенный срок, объяснив это плохими продажами билетов. При этом певица утверждала, что все билеты на постановку с ее участием на самом деле проданы.

Вечером 4 ноября телеведущая отправилась посмотреть спектакль в Театре имени Пушкина. Сотрудники СМИ подождали Бузову у выхода из культурного учреждения.

«Говорят, что ваши билеты не продаются, а почему вы считаете, что это не так?» — обратился к исполнительнице один из журналистов, когда она появилась на улице.

Однако знаменитость проигнорировала вопрос и сбежала от представителей прессы, поспешив скрыться в ожидающем ее автомобиле. Соответствующее видео опубликовал Пятый канал.

Кехман ранее отмечал, что еще не принял окончательное решение по «Чудесному грузину». По словам гендиректора МХАТа, он не видел спектакль и хотел бы сначала посмотреть его.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бузова сбежала от журналистов после переноса ее спектакля в МХАТ имени Горького
бузова певица мхат
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