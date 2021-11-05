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Трабукки заявил, что «Зенит» отказался назначить Аршавина спортдиректором
Спорт
Трабукки заявил, что «Зенит» отказался назначить Аршавина спортдиректором
Prt Scr youtube.com  /  Футбольный Биги

Санкт-Петербург, 5 ноября. Известный футбольный агент Марко Трабукки рассказал, что руководство «Зенита» приняло решение не назначать Андрея Аршавина спортивным директором клуба.

Марко Трабукки дал большое интервью изданию «Чемпионат», в котором признался, что экс-капитан «Зенита» Андрей Аршавин являлся одним из кандидатов на пост спортивного директора сине-бело-голубых. Агент рассказал, почему руководству петербургского клуба решило не назначать одного из самых титулованных игроков в истории российского футбола.

«Не знаю, правда ли это, но мне говорили, что Аршавина хотели назначить спортивным директором, но из-за его высказываний на «Матч ТВ» отказались от этой идеи. В «Зените» не все идеально, хотя на сегодняшний день это, конечно, самый стабильный клуб», — подчеркнул Трабукки.

Ранее Юлия Барановская порадовалась, что Андрей Аршавин бросил ее с тремя детьми. Звездная пара состояла в браке на протяжении девяти лет.

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Зенит аршавин назначение спортдиректор трабукки
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