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Овдовевший Шаляпин заехал на чай к 78-летней жене покойного Джигарханяна
Шоу-бизнес
Овдовевший Шаляпин заехал на чай к 78-летней жене покойного Джигарханяна
instagram.com  /  @shalyapin_official

Москва, 5 ноября. Российский певец Прохор Шаляпин, прославившийся романами с пожилыми женщинами, сообщил о встрече с вдовой Армена Джигарханяна Татьяной Власовой.

Артист опубликовал в Instagram снимок на кухне. На фотографии Шаляпин в компании Власовой и ее сына Степана пьют чай с пирогом. Певец ограничил возможность комментировать эту запись.

Овдовевший Шаляпин заехал на чай к 78-летней жене покойного Джигарханяна
Prt Scr instagram.com / @shalyapin_official

Шаляпина и Власову объединяет очень многое: певец недавно потерял свою супругу Татьяну Клаудию Дэвис, а у актрисы в прошлом году умер муж Армен Джигарханян. Кроме того, исполнителю народных песен приписывали роман с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая также была женой легендарного актера.

Народный артист СССР скончался в январе 2020 года. Джигарханяна похоронили на столичном Ваганьковском кладбище рядом с его единственной дочерью Еленой. Все наследство актера досталось пасынку Степану.

Ранее сообщалось, что Шаляпин выпустил клип на песню «Тебя обнимал» в память о покойной супруге. Поклонники поддержали певца, переживающего трудный жизненный период.

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шаляпин джигарханян власова
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