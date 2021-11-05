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Аналитик Сансоне: крах США в Афганистане повысил доверие мира к России
Политика
Аналитик Сансоне: крах США в Афганистане повысил доверие мира к России
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Екатерина Иванова

Вашингтон, 5 ноября. Москва получает дополнительные козыри из-за идеологических просчетов Белого дома и его неумелой информационной политики. Об этом пишет политолог Доминик Сансоне в публикации Real Clear Defense.

Журналист порассуждал об ошибках американских политиков. В качестве примера он привел вывод войск США из Афганистана, а также «теорию заговора» против Москвы, информирует издание «ПолитРоссия».

Американский политолог констатировал, что хаос, вызванный бегством Соединенных Штатов из Кабула, обернулся проблемами для Вашингтона. Репутация Белого дома понесла серьезный урон, тогда как авторитет России стал расти еще стремительнее.

«Москва давно утверждает, что США под видом продвижения либерально-демократического порядка стремятся разжечь внутреннюю напряженность в тех регионах, где американцы могут извлечь политическую выгоду из хаоса. Крах в Афганистане усилил доверие к заявлениям России о лицемерии Запада и провале американского демократического строительства», — раскрыл правду Доминик Сансоне.

Аналитик Сансоне: крах США в Афганистане повысил доверие мира к России
flickr.com / Gage Skidmore

Аналитик подчеркнул, что за несколько месяцев правления президент США Джо Байден помог укрепить позиции российского лидера Владимира Путина. Этому способствовали резкие высказывания главы Белого в адрес Путина и бездоказательная русофобская политика.

Недавно американские читатели прокомментировали публикацию The Wall Street Journal о Байдене. Они усомнились в его компетентности.

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