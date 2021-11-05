Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 17:56
17:55
Экономика
Три категории пенсионеров получат прибавку к выплатам в ноябре
17:55
Армия
Минобороны РФ: 12 новых корветов пополнят состав Тихоокеанского флота к 2027 году
17:54
Политика
Публицист Чаусов: «Зачем СССР 60 лет назад взорвал «Царь-бомбу»
17:50
Происшествия
Житель Петербурга подрабатывал таксистом для прикрытия торговли наркотиками
17:48
Происшествия
Полиция Москвы проверяет сообщение об ударившем женщину удостоверением участковом
17:47
Весь мир
Бразильская полиция конфисковала крупную партию кокаина
17:47
Общество
Скорость передачи данных с Wi-Fi-роутера повышается при его перезагрузке
17:46
Общество
Режим нерабочих дней не будет продлен в Вологодской области
17:46
Происшествия
В Ульяновской области авария с участием грузовика унесла жизнь одного человека
17:45
Общество
Власти Оренбургской области обновили список коронавирусных ограничений
Все новости

Неравнодушные югорчане спасли раненого краснокнижного лебедя

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 16:55
Общество
Неравнодушные югорчане спасли раненого краснокнижного лебедя
vk.com  /  Минприроды Карелии

Нефтеюганск, 5 ноября. Волонтер вместе с сотрудниками МЧС помог спасти лебедя-кликуна на одном из озер возле Нефтеюганска. Сейчас птица временно находится в приюте для животных, весной ее снова отпустят на волю.

Югорский волонтер Сергей Котляр заметил истекающую кровью птицу, когда проезжал мимо одного из озер возле Нефтеюганска. Он решил остановиться, так как заметил на снегу следы крови.

«Учитывая, что лед еще тонкий, а я не имею ни опыта, ни приспособлений, решил позвонить товарищам, которые работают в пожарно-спасательной части города Нефтеюганска», — рассказал волонтер Гуманитарного Добровольческого Корпуса Сергей Котляр.

Пожарные вызвались спасти краснокнижного лебедя-кликуна даже несмотря на то, что у них был выходной. Птицу ловили с помощью сетей, так как она была очень испуганной и уплывала от людей. Но в конце концов пернатого все-таки поймали и отвезли к ветеринару в Сургут. Зимой лебедь отдохнет и подлечится, а весной уже вернется в дикую природу.

Лебедей регулярно попадают в различные неприятности, но обычно все заканчивается благополучно. В частности, в Татарстане мужчина спас не умеющего летать лебедя, который упал к нему в огород.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Неравнодушные югорчане спасли раненого краснокнижного лебедя
спасатели лебедь хорошие новости россии
Комментировать