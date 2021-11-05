Неравнодушные югорчане спасли раненого краснокнижного лебедя

Нефтеюганск, 5 ноября. Волонтер вместе с сотрудниками МЧС помог спасти лебедя-кликуна на одном из озер возле Нефтеюганска. Сейчас птица временно находится в приюте для животных, весной ее снова отпустят на волю.

Югорский волонтер Сергей Котляр заметил истекающую кровью птицу, когда проезжал мимо одного из озер возле Нефтеюганска. Он решил остановиться, так как заметил на снегу следы крови.

«Учитывая, что лед еще тонкий, а я не имею ни опыта, ни приспособлений, решил позвонить товарищам, которые работают в пожарно-спасательной части города Нефтеюганска», — рассказал волонтер Гуманитарного Добровольческого Корпуса Сергей Котляр.

Пожарные вызвались спасти краснокнижного лебедя-кликуна даже несмотря на то, что у них был выходной. Птицу ловили с помощью сетей, так как она была очень испуганной и уплывала от людей. Но в конце концов пернатого все-таки поймали и отвезли к ветеринару в Сургут. Зимой лебедь отдохнет и подлечится, а весной уже вернется в дикую природу.

Лебедей регулярно попадают в различные неприятности, но обычно все заканчивается благополучно. В частности, в Татарстане мужчина спас не умеющего летать лебедя, который упал к нему в огород.