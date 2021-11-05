Бразильская полиция конфисковала крупную партию кокаина

Бразилиа, 5 ноября. Федеральная дорожная полиция Бразилии конфисковала более 400 кг кокаина. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Сообщается, что задержание наркотиков произошло в ходе рутинной проверки автомобиля, перевозившего гранулированный полимер в городе Итатиаюсу на юго-востоке страны. Сотрудникам полиции показалось подозрительным поведение водителя машины, остановленной для проверки, и они решили провести более тщательный досмотр транспортного средства.

Com tanta apreensão de drogas e prejuízos acumulados, o narcotrafico vai falir como faliu a ex grande imprensa?

PRF apreende cerca de 430 quilos de cocaína em Itatiaiuçu (MG) https://t.co/bsgcm9UDWA — #ComunismoÉCrime (@adenize_ponisch) November 5, 2021

После привлечения служебной собаки в тайнике, который был расположен под полом грузового отделения, были обнаружены 396 свертков с гидрохлоридом кокаина общим весом 428,64 кг. Водитель был задержан. В ходе следственных действий он сознался, что получил 10 миллионов реалов за перевозку наркотиков из Белу-Оризонти в Сан-Паулу.

В последние месяцы активность наркоторговцев в стране резко возросла. В октябре полиция страны задержала в порту Рио-де-Жанейро рекордную партию кокаина весом в пять тонн. Сообщается, что наркотики предназначались для отправки в Испанию транзитом через Мозамбик.