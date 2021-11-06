Психолог Александра Миллер объяснила, какая угроза нависла над актером Брэдом Питтом

Без дружеской поддержки и квалифицированной помощи соответствующих специалистов голливудский актер Брэд Питт может уйти в глубокую депрессию. Таким предположением в беседе с ФАН поделилась психолог, сексолог Александра Миллер.

Люди из ближнего круга всемирно знаменитого актера сообщили, что после тяжелого развода с актрисой Анджелиной Джоли он потерял интерес к созданию новых отношений.

«Все происходит закономерно. Человек должен переживать развод и расставание адекватно, как смерть кого-то из близких. Должен пройти определенный процесс “горевания”. Только потом человек может построить длительные, хорошие отношения», — сказала психолог.

Александра Миллер также отметила, что такая естественная реакция человека вовсе не безопасна.

«Угрозу в любом случае [такое состояние] представляет. Развод — настоящая трагедия как для мужчины, так и для женщины. Все может дойти до глубокой депрессии. Конечно, необходимо обращаться за помощью к психологу. Обзаводиться мощной поддержкой друзей, но пускаться сразу в обустройство новой личной жизни, думаю, [способны] 10% из 100%», — пояснила собеседница ФАН.

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В завершение она добавила, что наилучшую в такой момент жизни поддержку все же могут оказать не самые близкие, а квалифицированные специалисты.

«Можно обратиться и к психотерапевту. Возможно, он назначит некие антидепрессанты, которые зачастую помогают немного разгрузить психику и более плавно пережить стресс. Друзья могут поддержать, но это будет неквалифицированная помощь. Они могут быть необъективными. Человек может лежать на кровати в депрессии и ничего не делать. Нужна помощь именно специалиста», — подытожила эксперт.

Ранее Александра Миллер в беседе с ФАН предположила, что дочь Анджелины Джоли Шайло пытается вернуть в семью Брэда Питта. Одним из таких способов могло стать решение, вопреки прежним вкусам, выйти в свет в платье своей мамы.