Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 17:56
17:55
Экономика
Три категории пенсионеров получат прибавку к выплатам в ноябре
17:55
Армия
Минобороны РФ: 12 новых корветов пополнят состав Тихоокеанского флота к 2027 году
17:54
Политика
Публицист Чаусов: «Зачем СССР 60 лет назад взорвал «Царь-бомбу»
17:50
Происшествия
Житель Петербурга подрабатывал таксистом для прикрытия торговли наркотиками
17:48
Происшествия
Полиция Москвы проверяет сообщение об ударившем женщину удостоверением участковом
17:47
Весь мир
Бразильская полиция конфисковала крупную партию кокаина
17:47
Общество
Скорость передачи данных с Wi-Fi-роутера повышается при его перезагрузке
17:46
Общество
Режим нерабочих дней не будет продлен в Вологодской области
17:46
Происшествия
В Ульяновской области авария с участием грузовика унесла жизнь одного человека
17:45
Общество
Власти Оренбургской области обновили список коронавирусных ограничений
Все новости

Вице-премьер России Новак назвал причины сохранения условий сделки ОПЕК+
Экономика
Вице-премьер России Новак назвал причины сохранения условий сделки ОПЕК+
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 5 ноября. Экономический альянс стран-экспортеров нефти сохранил решение о наращивании добычи в рамках сделки ОПЕК+. Временные риски не позволяют государствам ускорить восстановление добычи, пишет ТАСС.

Специалисты международной организации ожидают сезонного снижения спроса. Ситуация осложняется сокращением потребления топлива в мире из-за коронавируса. Так положение дел на нефтяном рынке описал российский вице-премьер Александр Новак.

«Мы понимаем, что рынок восстанавливается, и мы дополнительно даем объемы на рынок. При этом, как известно, в течение четвертого квартала и первого квартала есть сезональные факторы снижения спроса. В частности, мы уже увидели в октябре месяце снижение спроса на нефтепродукты в Евросоюзе», — сказал он.

Российский государственный деятель ранее давал оценку текущей стоимости нефти на рынке. По его мнению, стоимость барреля на уровне 80 долларов является объективной.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Вице-премьер России Новак назвал причины сохранения условий сделки ОПЕК+
нефть новак ОПЕК+ мировой рынок
Комментировать