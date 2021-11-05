Вице-премьер России Новак назвал причины сохранения условий сделки ОПЕК+

Москва, 5 ноября. Экономический альянс стран-экспортеров нефти сохранил решение о наращивании добычи в рамках сделки ОПЕК+. Временные риски не позволяют государствам ускорить восстановление добычи, пишет ТАСС.

Специалисты международной организации ожидают сезонного снижения спроса. Ситуация осложняется сокращением потребления топлива в мире из-за коронавируса. Так положение дел на нефтяном рынке описал российский вице-премьер Александр Новак.

«Мы понимаем, что рынок восстанавливается, и мы дополнительно даем объемы на рынок. При этом, как известно, в течение четвертого квартала и первого квартала есть сезональные факторы снижения спроса. В частности, мы уже увидели в октябре месяце снижение спроса на нефтепродукты в Евросоюзе», — сказал он.

Российский государственный деятель ранее давал оценку текущей стоимости нефти на рынке. По его мнению, стоимость барреля на уровне 80 долларов является объективной.