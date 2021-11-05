Брутер о заявлении генсека ООН по инциденту в ЦАР: обвиняешь — предоставь доказательства

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш проигнорировал позицию правительства Центральноафриканской республики и бездоказательно обвинил военнослужащих страны в нападении на миротворцев. Такое мнение озвучил аналитик Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Ранее глава организации попытался переложить вину за инцидент у резиденции президента ЦАР, в результате которого погиб невинный ребенок, с «голубых касок» на правительственные силы ЦАР (FACA).

un.org / Пресс-служба ООН

Он сообщил, что инцидент «может представлять собой военное преступление», так как около десятка членов египетского контингента многопрофильной комплексной миссии (МИНУСКА) «получили травмы при обстреле автобуса». Чиновник рекомендовал правительству республики привлечь виновных к ответственности.

«Гутерреш, как и все западные начальники, очень любит во всех подобных случаях сначала объявлять выгодное для него решение, а потом говорить о необходимости проведения расследования, результатом которого должен стать озвученный им ранее результат. И, если руководству ООН не нравится официальная версия властей африканской страны, оно может прекратить с ним сотрудничество. Что касается позиции генсека, если он хочет в чем-то обвинить военнослужащих ЦАР, он должен это делать с соответствующим набором документов и после проведения расследования центральноафриканских властей с участием представителей международной организации. Он не может делать выводы просто потому, что ему так захотелось. Обвиняешь — предоставь доказательства», — заявил политолог.

У руководителя Организации Объединенных Наций, помимо заявления участников инцидента, нет никаких доказательств того, что бойцы FACA якобы без предупреждения открыли огонь по машине ООН, которая вторглась на территорию охраняемого объекта. В отличие от Гутерреша доказательства версии о нападении миротворцев есть в распоряжении правительства африканской страны.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Он допускает, что его подчиненные в этой ситуации неправы, но не хочет, чтобы расследование показало правду, она ему не нужна. Поэтому он просто игнорирует позицию Банги, призывая наказать невиновных. Учитывая время, которое миссия пребывает в ЦАР, я думаю, что в ней вообще больше нет необходимости, но решать этот вопрос должны власти страны. В любом случае, правительство республики не будет разрешать сотрудникам МИНУСКА вести себя так, как им вздумается», — заключил Владимир Брутер.

Ранее министр связи и средств массовой информации Центральноафриканской Республики Серж Гислен Джори сообщил, что инцидент спровоцировал египетский контингент ООН. Он также раскрыл подробности произошедшего.

«Три микроавтобуса МИНУСКА двигались из аэропорта Банги-Мпоко единой колонной на свою базу, расположенную недалеко от дома президента. Один из автобусов якобы сбился с пути. Водитель, по его словам, не зная дороги, оказался в периметре закрытого объекта — зоне безопасности резиденции лидера республики. В автомобиле пассажиры фотографировали дом, с какой целью — мы не знаем. Президентская охрана пыталась остановить водителя, который отказывался подчиниться. В момент быстрого отъезда он насмерть сбил молодую девушку, проволочив ее тело на расстояние более 20 метров. Сотрудники службы безопасности президента, увидев девушку под автобусом, произвели предупредительные выстрелы в воздух и по шинам автомобиля, чтобы остановить его, но тщетно. К сожалению, это могло привести к травмам в автобусе МИНУСКА», — сказал глава Минсвязи.

Федеральное агентство новостей / Александр Рычков

После инцидента миротворцы скрылись на базе ООН, а руководство организации начало обвинять в агрессии военнослужащих FACA, хотя последние выполняли прямые обязательства по защите стратегического объекта.

Ранее сообщалось, что население ЦАР скорбит по девочке, ставшей жертвой действий «голубых касок», активно выражает соболезнования семье погибшей и призывает наказать контингент МИНУСКА.