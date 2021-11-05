Российские депутаты во главе с Милоновым провели встречу с финскими политиками

Депутат Госдумы Виталий Милонов, посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник провели двустороннюю встречу с политиком, работающим в парламенте республики, Юккой Копра, бывшим президентом Финляндии Тарьей Халонен, министром торговли Вилли Скинерром и мэром Хельсинки Юханом Вартилайненом.

Участники встречи обсудили ситуацию на белорусской границе с беженцами, ограничение транзита сырой древесины по Сайменскому каналу, а также затронули проблемы сохранения экологии и защиты Балтийского региона.

Виталий Милонов подчеркнул, что диалог между Россией и Финляндией не прекращался никогда. Он уверен, что ничто не может помешать взаимодействию стран.

«Рад, что пандемия, пограничные ограничения и локдауны не сумели задушить эту связь. Я вижу, что у финских коллег много вопросов, касающихся политической и экономической сфер, Белоруссии, отношений России и ЕС, а также вопросы по транзиту леса. Надеюсь, наш первый пандемийный визит сумел ответить на некоторые из них», — сказал он.

Федеральное агентство новостей /

Председатель правительства граничащего с Россией финского региона Южная Карелия Юкка Копра сообщил, что в пятницу, 5 ноября, Финляндия достигнет уровня вакцинации в 80% населения.

«У нас в стране граждан прививают с 12 лет», — сказал он.

Копра отметил, что негативная и ложная информация в социальных сетях о вакцинах очень мешает. Это замедляет вакцинацию населения.

Ранее ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков спрогнозировал дальнейший рост антироссийских настроений в Финляндии. Он считает, что формирование негативного образа России в европейском информационном пространстве может вызвать дальнейший рост антироссийских настроений в Финляндии.