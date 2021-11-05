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Ванга: новая чума «от желтых людей» закончится вместе с «криком петуха»
Общество
Ванга: новая чума «от желтых людей» закончится вместе с «криком петуха»
Prt Scr youtube.com  /  @СЕГОДНЯ

Москва, 5 ноября. Болгарская слепая провидица Ванга предсказала пандемию коронавируса в 2020 году, она назвала ее новой чумой от «желтых людей « в зеркальный год.

Впервые о пророчестве ясновидящей вспомнил ее переводчик Стоян Петров. О «новой чуме» Ванга упоминала в 1995 году, при этом она указала, что истоки недуга известны давно. Коронавирус существует уже много лет, однако именно SARS-CoV-2 оказался самым смертоносным.

Пророчество Ванги подтвердил ее кум Сергей Косторной. Он отметил, что провидица говорила о «короне, нависшей над человечеством», и начало этого будет в «зеркальный год».

Толкователь Ванги Тодор Тодоров рассказал о ее словах про «болезнь от желтых людей», от которой погибнут миллионы. В этой фразе Тодоров увидел отсылку к началу распространения коронавируса из Китая.

Ванга: новая чума «от желтых людей» закончится вместе с «криком петуха»
pexels.com / samer daboul

Однако самые интересные споры разгорелись из-за толкования пророчества о конце пандемии. Ванга предсказала, что она уйдет вместе с «криком петуха».

Одни толкователи уверяют, что провидица имела ввиду год «Кричащего петуха», который по древнеславянскому календарю наступает в марте 2022 года. Другие считают, что Ванга говорила про год Петуха по восточному гороскопу — это 2029 год.

Ванга: новая чума «от желтых людей» закончится вместе с «криком петуха»
Федеральное агентство новостей /

Некоторые предполагают, что слова о крике петуха имеют метафорическое значение и Ванга имела в виду наступление рассвета после темной ночи. Или ясновидящая говорила о «темных душах», которые погрязли в погоне за материальными благами и человечество спасется, только если вернется к братским отношениям.

Казахская ясновидящая Вера Лион прославилась как Ванга современности, она считается одной из сильнейших провидиц нашей эпохи. Согласно ее пророчеству, Россию в 2022 году ждут большие перемены, а вот хорошие или плохие — неизвестно.

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ванга пандемия предсказания
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