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Ливийские группировки возобновили боестолкновения в городе Аз-Завия
Весь мир
Ливийские группировки возобновили боестолкновения в городе Аз-Завия
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Аз-Завия, 5 ноября. Группировки возобновили столкновения на западе Ливии. В перестрелках задействовали тяжелую артиллерию.

По данным ливийских источников, конфликт разгорелся накануне вечером между местной бандой, подконтрольной Мохаммеду Бахруну по прозвищу «Беглец», и столичным формированием «Служба поддержания стабильности», которым руководит террорист Ганива аль-Кикли. Поводом стало убийство боевика из Триполи.

Сообщается о перекрытии главных дорог и контрольно-пропускных пунктов в Аз-Завии. В городе идет мобилизация членов группировок.

Местные СМИ связывают нынешнюю эскалацию с заявлениями главы Высшего государственного совета Халеда аль-Мишри. Политик, лояльный запрещенной в РФ организации «Братья-мусульмане»1, на днях выступил против законов о выборах, ранее принятых депутатами Палаты представителей. Он в очередной раз заявил о необходимости переноса избирательного процесса, запланированного на 24 декабря.

На намерение экстремистов вооруженным путем сорвать голосование указывает и активизация деятельности лидера ливийских ихванистов Али ас-Саллаби. На протяжении последних месяцев он предпринимает усилия по мобилизации боевиков и наемников на западе страны.

На прошлой неделе Триполи и Аз-Завия стали свидетелями столкновений. Банды пытались вовлечь военные и политические силы в региональный конфликт с целью саботировать декабрьский плебисцит.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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ливия аз-завия
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