Публицист Чаусов: «Зачем СССР 60 лет назад взорвал «Царь-бомбу»

Внезапно — очень тихо и практически без освещения в СМИ — прошла одна из весьма символических дат в советской и российской истории. Речь идет об испытаниях «Царь-бомбы» (АН602), которые состоялись 30 октября 1961 года на полигоне «Сухой Нос» на Новой Земле.

Между тем и на текущий момент данный продукт «сумрачного советского гения» является самым мощным ядерным зарядом в истории человечества. Чтобы был понятен масштаб, стоит напомнить: взрывная волна после детонации бомбы трижды обогнула земной шар. Вспышку видели жители Норвегии, Гренландии и Аляски, а также все те, кто находился в радиусе 1000 километров от взрыва.

Эти испытания в свое время произвели колоссальный эффект на все мировое сообщество. А ряд экспертов вообще полагают, что именно демонстративный взрыв «Кузькиной матери», как еще называли этот снаряд, поднял вопрос о взаимном ядерном сдерживании сверхдержав и существенно замедлил ядерную гонку.

Уже после развала СССР — в девяностые годы — нашлись те, кто говорил, что эта бомба якобы была бессмысленной, а сами испытания носили крайне провокационный характер.

Если уж вспоминать эту дату и эти испытания, то стоит подробнее рассказать, в каких геополитических обстоятельствах проводилась детонация «Царь-бомбы» и что хотел продемонстрировать таким образом Советский Союз.

Здесь нужно мысленно вернуться в 1945 год, к окончанию Второй мировой войны. Когда США и Британия, увидевшие военную мощь СССР, оперативно начали разрабатывать планы по уничтожению нашей страны.

Первой была операция «Немыслимое», разработанная под патронажем Уинстона Черчилля, которая в том числе предполагала силовое вытеснение советских войск из Польши, а затем и из всей Восточной Европы. При этом разработчики плана прямо говорили, что в случае конфликта США и Британии с одной стороны и СССР — с другой необходимо быть готовыми «к тотальной войне».

Федеральное агентство новостей /

Не стоит забывать, что параллельно в Соединенных Штатах уже собрали ядерные бомбы «Малыш» и «Толстяк», которые 9 августа 1945 года упали на Хиросиму и Нагасаки. И это тоже была весьма прозрачная демонстрация ядерной мощи США. В том числе для СССР.

В директиве Объединенного комитета начальников штабов армии США от 14 декабря 1945 года прямо говорилось:

«Наиболее эффективным оружием, которое Соединенные Штаты могут использовать для нанесения удара по Советскому Союзу, являются имеющиеся в наличии атомные бомбы».

К счастью, советским разведчикам и ученым удалось сделать так, что довольно быстро ядерное оружие появилось и в нашей стране. Для официального Вашингтона тогда это было шоком, который вылился в целую серию новых военных планов по уничтожению Советского Союза: методом ядерных бомбардировок «ключевых объектов советской инфраструктуры», невзирая на потери среди мирного населения.

Одним из самых известных планов подобного рода был «Дропшот», разработанный в 1949 году. В рамках данной операции предполагалось сбросить на 100 советских городов 300 ядерных бомб и 250 000 обыкновенных. Подобного рода операции далее просто меняли название и корректировали масштаб в сторону увеличения силы удара: «Тоталити», «Троян» и множество иных. Но суть их всех сводилась к одному — превратить Советский Союз в ядерный пепел.

При этом за всю историю СССР наша ядерная концепция предполагала исключительно оборонительные и ответные действия. Собственно, эта советская позиция легла в основу и нынешней российской доктрины ядерного сдерживания. В том числе и того плана и системы, которые в Соединенных Штатах называют «Мертвая рука», а у нас — куда более прозаично — «Периметр». Это система, которая предполагает автоматический ядерный удар по потенциальному противнику даже в том случае, если Россия уже будет фактически уничтожена ядерными бомбардировками.

youtube.com / Prt Scr / Русский Мир

Именно об этой доктрине в свое время президент нашей страны Владимир Путин сказал:

«Мы попадем в рай, а они — просто сдохнут. Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен».

Если возвращаться из новейшей истории России в шестидесятые — к взрыву «Царь-бомбы», то нужно понимать: в те годы Соединенные Штаты фактически начали выполнение плана «Хромированный купол». Он предполагал оперативный ядерный удар по СССР. И чтобы бомбы на нашу страну посыпались как можно скорее, у советских границ регулярно летали американские стратегические бомбардировщики B-52 с соответствующим грузом на борту. Важно понимать, что регулярное патрулирование наших границ штатовскими бомбардировщиками началось с 5 июня 1961 года. И бог знает, чем бы закончилось дело, если бы 30 октября того же года СССР не продемонстрировал всему миру «Кузькину мать».

Понятно, что американские самолеты с грузом атомных бомб продолжали летать у советских границ еще несколько лет — вплоть до 1968 года. Но сама возможность ядерной войны после взрыва «Царь-бомбы» уже не рассматривалась Вашингтоном как «универсальное средство победы». Американские военные и политические элиты четко поняли, каким может быть ответ Советского Союза на их возможные агрессивные действия. И именно взрыв АН602 максимально полно и в красках донес до Соединенных Штатов весь масштаб последствий ядерной войны, если бы она случилась.

Поэтому шестидесятилетие взрыва «Царь-бомбы» все же следует как минимум помнить. Тем более что ядерное противостояние США и России сегодня никуда не ушло, а в последние годы только набирает обороты.