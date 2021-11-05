Госпогранкомитет Белоруссии: заявления Варшавы о провокациях на границе являются выдумкой

Минск, 5 ноября. Заявления минобороны Польши о провокациях с белорусской стороны на границе не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

Ранее министерство обороны Польши обвинило Минск в «провокациях». В ведомстве утверждают, что белорусский военнослужащий якобы «пытался выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета», передает РИА Новости.

Бычковский назвал выдумками утверждения польской стороны, отметив, что Варшава предпринимает информационные атаки с целью создания негативного образа Белоруссии.

«Представители польского минобороны по сути сами являются провокаторами. Их заявления изобилуют выдумками, фактически же не предоставлено никакой доказательной информации. Это все направлено на создание негативного образа Белоруссии», — сказал Бычковский.

Стоит отметить, что в последние месяцы Варшава регулярно обвиняет Минск в «искусственном создании миграционного кризиса» на своей границе. При этом польские власти ввели режим чрезвычайной обстановки в приграничных регионах, направив туда тысячи военнослужащих.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск продолжат предпринимать усилия, направленные на наращивание совместной региональной группировки войск. По его словам, Россия и Белоруссия вынуждены действовать подобным образом в ответ на внешнее давление.