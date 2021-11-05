Собаку породы корги назвали копией Наташи Королевой

Москва, 5 ноября. Знаменитая певица Наташа Королева поделилась новым фото, сделанным во время ее прогулки с домашним питомцем. Артистка подышала свежим воздухом в компании собаки породы корги.

Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» проводит осенние дни в загородном отеле. Артистка опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует в черной жилетке, джинсах и кедах на платформе на фоне осеннего пейзажа.

На снимке Королева держит в руке поводок. Певица сообщила, что вышла на прогулку с веселым псом по кличке Чедр. Домашний питомец живет в загородном отеле.

«Вытащил меня на прогулку!!!» — поделилась знаменитость.

Подписчики исполнительницы пришли в восторг от ее фото с собакой. Некоторые решили, что артистка является хозяйкой корги, поэтому обратили внимание на внешнее сходство Королевой и животного.

«Собака вылитая хозяйка, копия!»; «Я тоже заметила удивительное сходство»; «Наташенька — красотка, а корги — просто прелесть»; «Наташа — красотка! Вы очень хорошо смотритесь с этим веселым песелем»; «Натулечка, какая вы красивая и позитивная. Песик и вы бесподобны. Смотрю на вас, и душа радуется», — написали восхищенные пользователи соцсети.

Ранее Наташа Королева придумала новый способ заработка в Сети. Певица предлагает заплатить ей за видеопоздравление для кого-то из поклонников.