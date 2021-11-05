Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 17:55
17:54
Политика
Публицист Чаусов: «Зачем СССР 60 лет назад взорвал «Царь-бомбу»
17:50
Происшествия
Житель Петербурга подрабатывал таксистом для прикрытия торговли наркотиками
17:48
Происшествия
Полиция Москвы проверяет сообщение об ударившем женщину удостоверением участковом
17:47
Весь мир
Бразильская полиция конфисковала крупную партию кокаина
17:47
Общество
Скорость передачи данных с Wi-Fi-роутера повышается при его перезагрузке
17:46
Общество
Режим нерабочих дней не будет продлен в Вологодской области
17:46
Происшествия
В Ульяновской области авария с участием грузовика унесла жизнь одного человека
17:45
Общество
Власти Оренбургской области обновили список коронавирусных ограничений
17:45
Весь мир
Иранские СМИ опубликовали подробности конфликта ВМС США и КСИР в Персидском заливе
17:43
Происшествия
Молодой мужчина пропал без вести в Калининградской области
Все новости

«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Наталия Никитина

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 17:30
Общество

Федеральное агентство новостей представляет третий выпуск программы «Грани свободы». Сегодня в гостях у главы Фонда борьбы с репрессиями Миры Тэрады Наталия Никитина.

Олега Никитина арестовали власти США по обвинению в нарушении санкционной политики в декабре 2019 года. По версии следствия, генеральный директор компании «КС Инжиниринг» пытался по заказу неназванной российской государственной компании приобрести в Соединенных Штатах силовую турбину Vectra 40G. Как заявили американцы, оборудование планировалось использовать на буровой вышке, которая принадлежала попавшей под санкции в 2014 году компании «Газпром нефть».

С тех пор Наталия Никитина борется за освобождение мужа. В этом ей помогают Фонд борьбы с репрессиями и российский МИД, неоднократно призывавший Госдеп США освободить всех россиян, незаконно заключенных в тюрьмы. По словам женщины, на всех этапах следствия ей приходилось сталкиваться с предвзятостью официальных лиц и русофобией: Олегу Никитину не давали переводчика на заседании, адвокаты отказывались помогать, опасаясь лишения лицензии, по отношению к россиянину применялось психологическое насилие, а в тюрьме его содержали в поистине бесчеловечных условиях.

Обо всем этом Наталия Никитина рассказала ведущей в новом выпуске программы «Грани свободы». Несмотря ни на что, женщина не планирует сдаваться и намеревается приложить все усилия для возвращения мужа на родину.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Грани свободы» с Мирой Тэрада. Наталия Никитина
россия русофобия политика общество мира тэрада тюрьма сша грани свободы
Комментировать