«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Наталия Никитина

Федеральное агентство новостей представляет третий выпуск программы «Грани свободы». Сегодня в гостях у главы Фонда борьбы с репрессиями Миры Тэрады Наталия Никитина.

Олега Никитина арестовали власти США по обвинению в нарушении санкционной политики в декабре 2019 года. По версии следствия, генеральный директор компании «КС Инжиниринг» пытался по заказу неназванной российской государственной компании приобрести в Соединенных Штатах силовую турбину Vectra 40G. Как заявили американцы, оборудование планировалось использовать на буровой вышке, которая принадлежала попавшей под санкции в 2014 году компании «Газпром нефть».

С тех пор Наталия Никитина борется за освобождение мужа. В этом ей помогают Фонд борьбы с репрессиями и российский МИД, неоднократно призывавший Госдеп США освободить всех россиян, незаконно заключенных в тюрьмы. По словам женщины, на всех этапах следствия ей приходилось сталкиваться с предвзятостью официальных лиц и русофобией: Олегу Никитину не давали переводчика на заседании, адвокаты отказывались помогать, опасаясь лишения лицензии, по отношению к россиянину применялось психологическое насилие, а в тюрьме его содержали в поистине бесчеловечных условиях.

Обо всем этом Наталия Никитина рассказала ведущей в новом выпуске программы «Грани свободы». Несмотря ни на что, женщина не планирует сдаваться и намеревается приложить все усилия для возвращения мужа на родину.