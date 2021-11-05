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Депутат Шеремет: Москва ждет от Лукашенко признания российского статуса Крыма
Политика
Депутат Шеремет: Москва ждет от Лукашенко признания российского статуса Крыма
er-duma.ru  /  Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Симферополь, 5 ноября. Признание Белоруссией российского статуса Крыма поспособствует укреплению отношений между Москвой и Минском. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от региона Михаил Шеремет.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко может в историю как лидер государства, который с уважением отнесся к свободному волеизъявлению крымчан. Москва ждет от Минска официального признания российского статуса полуострова, отметил депутат.

«Это не только укрепит наши российско-белорусские отношения, но и поставит точку на спекуляциях наших оппонентов, которые из года в год тиражируют миф о якобы оккупации полуострова», — сказал Шеремет.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в 2014 году референдума. Большинство местных жителей проголосовало за включение республики в состав РФ. Москва неоднократно заявляла, что вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского депутата Андрея Савиных, который отметил, что заявление Лукашенко о Крыме является признанием республики российской территорией.

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