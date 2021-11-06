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Актриса Проклова рассказала о безумно интересных съемках с актером Васильевым
Шоу-бизнес
Актриса Проклова рассказала о безумно интересных съемках с актером Васильевым
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Анатолий Васильев сегодня празднует 75-й день рождения. В беседе с ФАН юбиляра поздравила актриса, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова.

Собеседница поделилась впечатлениями от совместной работы с артистом на съемках сериала «Андреевский флаг».

«Мне кажется, что профессиональные качества актера во многом зависят от характера человека. Должна сказать, что с Анатолием приятно общаться как в быту, так и на съемочной площадке, потому что человек богат фантазией, выдумкой, живым восприятием всего происходящего. С ним всегда интересно, весело», — сказала актриса.

Елена Проклова также назвала наиболее яркие, на ее взгляд, отличительные черты Анатолия Васильева.

«Он очень открытый, импульсивный, с богатой фантазией, темпераментный, активный. Мне и молодым [артистам] было безумно интересно работать с ним. Он еще полон творчества по самую макушку! Ему есть еще, что выплескивать», — рассказала собеседница ФАН.

Актриса Проклова рассказала о безумно интересных съемках с актером Васильевым
Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova

В завершение она поделилась своими поздравлениями в адрес юбиляра.

«Огромных творческих успехов в будущем и встретиться еще раз по работе. Мне кажется, у него еще очень долгая творческая жизнь. Считаю, что на экране он всегда должен быть лидером, человеком, который ведет за собой», — подытожила заслуженная артистка РСФСР.

Анатолий Васильев завоевал всенародную любовь своей ролью, сыгранной в советском фильме «Экипаж». В наше время известность актеру принесли съемки в нескольких сезонах сериала «Сваты».

Ранее режиссер Андрей Кравчук через ФАН поздравил с днем рождения актера Павла Прилучного. По словам собеседника, во время съемок в фильме «Союз спасения» артист продемонстрировал выдающуюся стойкость.

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