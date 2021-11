Суд Туниса выписал ордер на арест бывшего президента Монсефа Марзуки

Тунис, 5 ноября. Следственный судья выдал международное уведомление об аресте бывшего президента республики Монсефа Марзуки. Об этом сообщило СМИ управление по связям с общественностью суда первой инстанции страны.

Подозреваемого обвиняют в «заговоре против государственной безопасности». Ему грозит тюремное заключение.

Причиной расследования в отношении бывшего президента Туниса стал перенос на неопределенный срок 18-го саммита Франкофонии, первоначально запланированного на 20 и 21 ноября в Джербе. Он убедил официальные лица Парижа отказать республике в помощи.

There was no immediate statement from Marzouki, who was president from 2011 to 2014 and has appeared at rallies against Saied in Paris https://t.co/FvVkIhhyoi