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Суд Туниса выписал ордер на арест бывшего президента Монсефа Марзуки
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Суд Туниса выписал ордер на арест бывшего президента Монсефа Марзуки
twitter.com  /  @RussiaUN

Тунис, 5 ноября. Следственный судья выдал международное уведомление об аресте бывшего президента республики Монсефа Марзуки. Об этом сообщило СМИ управление по связям с общественностью суда первой инстанции страны.

Подозреваемого обвиняют в «заговоре против государственной безопасности». Ему грозит тюремное заключение.

Причиной расследования в отношении бывшего президента Туниса стал перенос на неопределенный срок 18-го саммита Франкофонии, первоначально запланированного на 20 и 21 ноября в Джербе. Он убедил официальные лица Парижа отказать республике в помощи.

Каис Саид во время заседания кабинета министров 14 октября попросил главу министерства юстиции начать судебное расследование в отношении «тех, кто строит заговоры против страны за рубежом». По его словам, достоинство тунисского народа превыше всех других соображений.

«Любой, кто подрывает фундаментальные интересы Туниса из-за границы, должен быть обвинен в заговоре против государственной безопасности», — сказал он.

В середине октября по приказу министра юстиции Лайлы Джаффал начато расследование в соответствии со статьей 23 Уголовно-процессуального кодекса.

«Государственный секретарь юстиции может сообщить генеральному прокурору о преступлениях против уголовного законодательства, о которых ему известно, поручив ему возбудить судебное разбирательство, или направить в компетентный суд такие письменные представления, которые сочтет целесообразными»», — говорится в статье.

Несколько адвокатов подали иск на бывшего президента, требуя привлечь к ответственности всех тех, кто строит заговоры против внешней безопасности государства.

Правозащитные ассоциации осудили призыв Монсефа Марзуки к другим странам вмешаться в дела Туниса. Они назвали такое подстрекательство «пятном позора» для политиков республики.

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