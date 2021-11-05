Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 16:25
16:24
Происшествия
В Испании полицейские застрелили угрожавшего прохожим бездомного
16:24
Общество
Компания Pfizer разработала таблетку от коронавируса
16:23
Общество
Власти Дагестана не будут продлевать режим нерабочих дней
16:21
Общество
Ванга: новая чума «от желтых людей» закончится вместе с «криком петуха»
16:15
Армия
Госпогранкомитет Белоруссии: заявления Варшавы о провокациях на границе являются выдумкой
16:15
Шоу-бизнес
Собаку породы корги назвали копией Наташи Королевой
16:14
Политика
Депутат Шеремет: Москва ждет от Лукашенко признания российского статуса Крыма
16:13
Происшествия
Четырехлетнего мальчика ударили по щеке во время драки в Новой Москве
16:13
Весь мир
Суд Туниса выписал ордер на арест бывшего президента Монсефа Марзуки
16:11
Весь мир
Лавров посетит международную конференцию по Ливии
Все новости

Лавров посетит международную конференцию по Ливии
Весь мир
Лавров посетит международную конференцию по Ливии
flickr.com  /  МИД России

Москва, 5 ноября. Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на международной конференции по Ливии в Париже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ во Франции.

Саммит пройдет 12 ноября под председательством президента Пятой республики Эммануэля Макрона. Мероприятие организовано руководством Германии и Италии.

Участники конференции обсудят своевременное проведение избирательного процесса в североафриканской стране, запланированного на 24 декабря. Также рассмотрят вывод иностранных войск и наемников.

Ранее переходное Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии выступило против участия на предстоящем саммите представителей из Израиля. Пресс-секретарь ведомства Мухаммад Хамуда объяснил решение последовательной позицией в отношении палестинского вопроса.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Лавров посетит международную конференцию по Ливии
россия лавров ливия франция международная конференция
Комментировать