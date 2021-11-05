Лавров посетит международную конференцию по Ливии

Москва, 5 ноября. Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на международной конференции по Ливии в Париже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ во Франции.

Саммит пройдет 12 ноября под председательством президента Пятой республики Эммануэля Макрона. Мероприятие организовано руководством Германии и Италии.

Участники конференции обсудят своевременное проведение избирательного процесса в североафриканской стране, запланированного на 24 декабря. Также рассмотрят вывод иностранных войск и наемников.

Ранее переходное Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии выступило против участия на предстоящем саммите представителей из Израиля. Пресс-секретарь ведомства Мухаммад Хамуда объяснил решение последовательной позицией в отношении палестинского вопроса.