Цена тонны алюминия на Лондонской бирже опустилась ниже 2600 долларов

Лондон, 5 ноября. Цена тонны алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже опустилась ниже 2600 долларов впервые с 26 августа. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, пишет ТАСС.

Снижение стоимости металла составило 0,67% с момента закрытия прошлых торгов, в результате чего цена алюминия установилась на отметке в 2537,5 доллара за тонну.

На этом фоне началось падение цены акций российской компании «Русал». На открытии торгов Московской биржи она потеряла более чем 4%. В моменте бумаги производителя стоили 67,305 рубля за штуку, что говорило о снижении на 4,77%. К 11:05 по Москве цена акций стала медленней падать, они торговались в районе 67,705 рубля за бумагу (-4,2%)

На Гонконгской фондовой бирже акции «Русала» дешевели в моменте более чем на 5%. В итоге цена бумаг снизилась на 3,87% и достигла 7,21 гонконгских доллара (0,93 доллара США) за штуку.

При этом отечественная IT-корпорация «Яндекс» продолжает наращивать свою инвестиционную привлекательность. Стоимость бумаг российской техкомпании вышла на исторический максимум, преодолев уровень 6 тыс. рублей.