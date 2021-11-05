Московский «Спартак» намерен продлить контракт с защитником Рассказовым

Москва, 5 ноября. Столичный футбольный клуб «Спартак» собирается предложить новый контракт защитнику Николаю Рассказову.

Московский «Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с агентом 23-летнего Николая Рассказова. Соответствующую информацию представили журналисты «Спорт-Экспресс». Согласно данным издания, клуб предложил защитнику продлить контракт до конца сезона-2024/2025.

В «Спартаке» эту информацию комментировать отказались. В нынешнем сезоне Рассказов, являющийся выпускником академии красно-белых, провел 15 матчей и не отметился результативными действиями. Контракт защитника со столичным клубом действует до 30 июня 2022 года.

Ранее Максим Калиниченко оценил турнирные перспективы «Спартака» в Лиге Европы. В четырех матчах группового раунда красно-белые набрали четыре очка и пока замыкают таблицу группы C.