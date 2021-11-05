Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 16:25
16:24
Происшествия
В Испании полицейские застрелили угрожавшего прохожим бездомного
16:24
Общество
Компания Pfizer разработала таблетку от коронавируса
16:23
Общество
Власти Дагестана не будут продлевать режим нерабочих дней
16:21
Общество
Ванга: новая чума «от желтых людей» закончится вместе с «криком петуха»
16:15
Армия
Госпогранкомитет Белоруссии: заявления Варшавы о провокациях на границе являются выдумкой
16:15
Шоу-бизнес
Собаку породы корги назвали копией Наташи Королевой
16:14
Политика
Депутат Шеремет: Москва ждет от Лукашенко признания российского статуса Крыма
16:13
Происшествия
Четырехлетнего мальчика ударили по щеке во время драки в Новой Москве
16:13
Весь мир
Суд Туниса выписал ордер на арест бывшего президента Монсефа Марзуки
16:11
Весь мир
Лавров посетит международную конференцию по Ливии
Все новости

Московский «Спартак» намерен продлить контракт с защитником Рассказовым
Спорт
Московский «Спартак» намерен продлить контракт с защитником Рассказовым
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Москва, 5 ноября. Столичный футбольный клуб «Спартак» собирается предложить новый контракт защитнику Николаю Рассказову.

Московский «Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с агентом 23-летнего Николая Рассказова. Соответствующую информацию представили журналисты «Спорт-Экспресс». Согласно данным издания, клуб предложил защитнику продлить контракт до конца сезона-2024/2025.

В «Спартаке» эту информацию комментировать отказались. В нынешнем сезоне Рассказов, являющийся выпускником академии красно-белых, провел 15 матчей и не отметился результативными действиями. Контракт защитника со столичным клубом действует до 30 июня 2022 года.

Ранее Максим Калиниченко оценил турнирные перспективы «Спартака» в Лиге Европы. В четырех матчах группового раунда красно-белые набрали четыре очка и пока замыкают таблицу группы C.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Московский «Спартак» намерен продлить контракт с защитником Рассказовым
спартак контракт продление рпл рассказов
Комментировать