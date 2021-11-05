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Лобода раскрыла подробности конфликта с Крапивиной
Шоу-бизнес
Лобода раскрыла подробности конфликта с Крапивиной
пресс-служба первого канала  /  Максим Ли

Москва, 5 ноября. Украинская певица Светлана Лобода заявила, что ее экс-продюсер Нателла Крапивина всегда с кем-то скандалит. И это негативно отражается на их отношениях.

Летом между Нателлой Крапивиной и певцом Филиппом Киркоровым произошел конфликт. Продюсеру не понравилось появление поп-короля на премии «Муз-Тв» в окружении полуголых мужчин. Спутником артиста был блогер и танцовщик Давид Манукян.

Она жестко раскритиковала Киркорова и заявила, что уходит из шоу-бизнеса. В итоге Светлана Лобода осталась без продюсера. По словам украинской исполнительницы, позднее Крапивина перед ней извинилась.

«Нателла просто не подумала. Хотела одно, а получилось другое. У нее всегда так — все через протесты, конфликты. А потом ведет себя будто ничего не произошло», — рассказала певица в YouTube-шоу Маши Ефросининой «Экзамен».

Крапивина и Лобода больше не партнеры, а просто хорошие подруги. Новым продюсером певицы стал Табриз Шахиди. Ранее Вадим Манукян заявил, что исполнительница просто устала от работы с Крапивиной. Журналист будет следить за творчеством Лободы и новыми проектами ее экс-продюсера.

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лобода продюсер крапивина
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