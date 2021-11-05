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Замначальника НМ ДНР Басурин: военнослужащие ВСУ заминировали окраины Авдеевки
Армия
Замначальника НМ ДНР Басурин: военнослужащие ВСУ заминировали окраины Авдеевки
Федеральное агентство новостей

Донецк, 5 ноября. Военнослужащие ВСУ минируют окраины подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе. Об этом сообщил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, за минувшую неделю украинские силовики заминировали дороги в трех населенных пунктах, которые расположены у линии соприкосновения в Донбассе.

«Так, боевики установили 15 противотанковых мин на юго-восточной окраине Авдеевки», — сказал Басурин.

Кроме того, украинские силовики установили 27 мин на дороге у подконтрольного Киеву поселка Пески. Также минные заграждения появились на окраинах Новогригоровки.

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