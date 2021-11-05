Замначальника НМ ДНР Басурин: военнослужащие ВСУ заминировали окраины Авдеевки

Донецк, 5 ноября. Военнослужащие ВСУ минируют окраины подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе. Об этом сообщил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, за минувшую неделю украинские силовики заминировали дороги в трех населенных пунктах, которые расположены у линии соприкосновения в Донбассе.

«Так, боевики установили 15 противотанковых мин на юго-восточной окраине Авдеевки», — сказал Басурин.

Кроме того, украинские силовики установили 27 мин на дороге у подконтрольного Киеву поселка Пески. Также минные заграждения появились на окраинах Новогригоровки.

Ранее постпред России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что власти Украины категорически отказываются возвращаться к очной форме переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, которые ранее проходили в Минске. Кроме того, украинская сторона отказывается сотрудничать с республиками Донбасса по гуманитарной тематике.