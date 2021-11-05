Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 16:25
16:24
Происшествия
В Испании полицейские застрелили угрожавшего прохожим бездомного
16:24
Общество
Компания Pfizer разработала таблетку от коронавируса
16:23
Общество
Власти Дагестана не будут продлевать режим нерабочих дней
16:21
Общество
Ванга: новая чума «от желтых людей» закончится вместе с «криком петуха»
16:15
Армия
Госпогранкомитет Белоруссии: заявления Варшавы о провокациях на границе являются выдумкой
16:15
Шоу-бизнес
Собаку породы корги назвали копией Наташи Королевой
16:14
Политика
Депутат Шеремет: Москва ждет от Лукашенко признания российского статуса Крыма
16:13
Происшествия
Четырехлетнего мальчика ударили по щеке во время драки в Новой Москве
16:13
Весь мир
Суд Туниса выписал ордер на арест бывшего президента Монсефа Марзуки
16:11
Весь мир
Лавров посетит международную конференцию по Ливии
Все новости

Jyllands-Posten: страны НАТО не готовы к масштабному военному конфликту с Россией в Европе
Армия
Jyllands-Posten: страны НАТО не готовы к масштабному военному конфликту с Россией в Европе
Федеральное агентство новостей

Копенгаген, 5 ноября. Европейские страны НАТО не готовы к масштабному вооруженному противостоянию с Россией. К такому выводу пришли аналитики датского издания Jyllands-Posten.

Эксперты отмечают, что Польша длительное время оставалась оплотом НАТО на востоке Европы. Однако в данный момент у Варшавы есть серьезные проблемы в области безопасности. Недавнее моделирование возможного конфликта между силами Альянса и России в Европе продемонстрировало, что НАТО ждет стремительный разгром.

«Варшава падет на пятый день — это шокирующая оценка, о которой знают в Копенгагене. Российские ракеты могут долететь до Борнхольма за десять минут, а до Копенгагена — за полчаса», — говорится в публикации.

Аналитики уверены, что Варшава и Копенгаген окажутся в зоне риска в случае конфликта между Россией и НАТО. В первую очередь речь идет о так называемом Сувалкском коридоре — стокилометровой границе между Литвой и Польшей. По мнению экспертов, Россия уничтожит одним ударом группировку Альянса в этом регионе.

«Сувалкский коридор ставит вопрос: ответит ли Вашингтон чем-нибудь, кроме громких протестов, если Россия одним неожиданным ночным маневром разделит НАТО на две части? Да слышал ли вообще о Борнхольме настолько увлеченный Китаем Джо Байден?» — задаются вопросом эксперты.

Ранее глава министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО продолжает укреплять военную инфраструктуру у российских границ. По его словам, действия Альянса негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Jyllands-Posten: страны НАТО не готовы к масштабному военному конфликту с Россией в Европе
россия нато европа
Комментировать