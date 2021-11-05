Jyllands-Posten: страны НАТО не готовы к масштабному военному конфликту с Россией в Европе

Копенгаген, 5 ноября. Европейские страны НАТО не готовы к масштабному вооруженному противостоянию с Россией. К такому выводу пришли аналитики датского издания Jyllands-Posten.

Эксперты отмечают, что Польша длительное время оставалась оплотом НАТО на востоке Европы. Однако в данный момент у Варшавы есть серьезные проблемы в области безопасности. Недавнее моделирование возможного конфликта между силами Альянса и России в Европе продемонстрировало, что НАТО ждет стремительный разгром.

«Варшава падет на пятый день — это шокирующая оценка, о которой знают в Копенгагене. Российские ракеты могут долететь до Борнхольма за десять минут, а до Копенгагена — за полчаса», — говорится в публикации.

Аналитики уверены, что Варшава и Копенгаген окажутся в зоне риска в случае конфликта между Россией и НАТО. В первую очередь речь идет о так называемом Сувалкском коридоре — стокилометровой границе между Литвой и Польшей. По мнению экспертов, Россия уничтожит одним ударом группировку Альянса в этом регионе.

«Сувалкский коридор ставит вопрос: ответит ли Вашингтон чем-нибудь, кроме громких протестов, если Россия одним неожиданным ночным маневром разделит НАТО на две части? Да слышал ли вообще о Борнхольме настолько увлеченный Китаем Джо Байден?» — задаются вопросом эксперты.

Ранее глава министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО продолжает укреплять военную инфраструктуру у российских границ. По его словам, действия Альянса негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе.