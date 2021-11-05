Юрий Титов занимался сексом с Женей Волконской на «Фабрике звезд» в присутствии Алексы

Москва, 5 ноября. Российский музыкант Юрий Титов, получивший популярность благодаря проекту «Фабрика звезд», имел интимные отношения с Женей Волконской.

По словам артиста, их любовная связь была сумбурной и короткой. На проекте комнаты для парней и девушек находились совсем рядом. Титов добавил, что в какой-то момент их с Волконской «мозги расплавились», и они забежали в комнату девушек.

«Я не буду рассказывать о том, что произошло дальше. Такие вещи можно совершить только в 19 лет. Потом продюсеры мне говорили: «Юра, ты с ума сошел. Рядом же Алекса, а ей всего 15 лет», — поделился Титов с Teleprogramma.pro.

Участник «Фабрики звезд — 4» запомнился слушателям своим чувственным голосом. В его репертуаре несколько громких хитов, написанных композитором Игорем Крутым. В 2007 году Титов выпустил дебютный альбом «Комната», в который вошли композиции «На колени», «Поцелуй меня», «Понарошку».

Ранее певец Павел Артемьев рассказал об отношениях с коллегой Ириной Тоневой. Оба артиста были конкурсантами проекта «Фабрика звезд».