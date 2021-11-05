Канье Уэст хочет сохранить семью с Ким Кардашьян

Лос-Анджелес, 5 ноября. Рэпер Канье Уэст, который недавно сменил имя на Йе, впервые серьезно высказался о разводе со звездой реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян. Музыкант намекнул, что они с женой не расставались.

Уэст стал гостем подкаста Drink Champs и дал первое интервью после разрыва с супругой и выхода альбома Donda. Раньше рэпер заявлял, что члены семьи Кардашьян сумасшедшие, поэтому он не хочет иметь с ними дела. Теперь же, если верить словам Йе, он хочет сохранить семью со светской львицей.

«Это не шутки для меня. Мои дети хотят, чтобы их родители были вместе. Я хочу, чтобы мы были вместе», — признался музыкант, отвечая на вопрос о расставании с женой.

Кардашьян объявила о разводе с мужем в эфире передачи Saturday Night Show. Уэст утверждает, что светскую львицу заставили это сделать продюсеры программы ради рейтингов. По словам рэпера, они с бизнесвумен еще состоят в браке и будто бы не собираются его расторгать.

После появления новостей о разводе Кардашьян и Уэста музыканта подозревали в романе с моделью Ириной Шейк. Светскую львицу тоже замечали в компании нового кавалера — актера Пита Дэвидсона. Официально ни рэпер, ни его жена не подтверждали слухи о новых романах.

Американские СМИ ранее писали, что Кардашьян настроена на сохранение брака с Уэстом. По данным источников, звезда реалити-шоу хочет сберечь семью ради детей.