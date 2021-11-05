Посольство России раскритиковало спекуляции вокруг гибели дипломата в Берлине

Берлин, 5 ноября. Спекуляции на фоне инцидента, произошедшего с российским дипломатом в Берлине, являются абсолютно некорректными. Об этом говорится в заявлении пресс-службы дипмиссии РФ.

Несчастный случай произошел 19 октября 2021 года. Процедура отправки тела дипломата на родину была урегулирована с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии, пояснили в ведомстве.

«Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными», — отмечается в сообщении российского посольства.

Ранее сообщалось, что в ФРГ осведомлены об инциденте с дипломатом из России. Официальный Берлин не комментирует подробности случившегося из соображений о защите персональных данных, отметил представитель немецкого Министерства иностранных дел Кристофер Бургер.