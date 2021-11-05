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Toyota представила новый компактный кроссовер Aygo X
Экономика
Toyota представила новый компактный кроссовер Aygo X
Prt Scr youtube.com  /  Motor1 Italia

Токио, 5 ноября. Японская автомобилестроительная корпорация Toyota показала субкомпактный кроссовер Aygo X, который появится на европейском рынке в 2022 году, передает издание «Автоновости дня».

Дизайн машины был разработан в бельгийском стайлинг-центре Toyota. Конструкторы заметно упростили лицевую часть автомобиля. Он будет представлен в четырех цветах, которые получили свои названия в честь специй и приправ: кардамон, чили, имбирь и можжевельник.

В основе новинки находится модульная платформа TNGA-B со стойками «МакФерсон». На ней ранее уже вышли хэтчбек Toyota Yaris и кроссовер Toyota Yaris Cross. В Aygo X установили мотор в виде бензиновой литровой турбированной «тройки» мощностью в 72 лошадиные силы. Покупатели смогут выбрать между механической пятиступенчатой коробкой передач и вариатором. Максимальная скорость машины достигает 158 километров в час, а заявленный расход топлива составляет 4,7 литра.

Французская автокорпорация Renault ранее сообщила, что готова представить новую версию кроссовера Kaptur на отечественном рынке. Его стоимость стартует от 1 385 000 рублей.

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toyota кроссовер Aygo X
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