Мексиканские наркокартели устроили стрельбу возле популярного отеля на Карибском побережье

Мехико, 5 ноября. Боевики мексиканского наркокартеля расстреляли наркоторговцев из конкурирующей группировки на пляже в курортном городе Пуэрто-Морелос.

По сообщению очевидцев, члены банды, которые прибыли на катере, открыли огонь по двум мужчинам, находившимся в этот момент на пляже.

????Bahia Petempich Puerto Morelos Quintana Roo: enfrentamiento balacera entre narcomenudistas????LA MIL VECES ANUNCIADA REPÚBLICA AMOROSA DEL KKS LÓPEZ OBRADOR ES OTRA DE SUS GRANDES MENTIRAS Y FRACASOS DEL RESIDENTE DE PALACIO NACIONAL



MÉJICO ES UN PANTEÓN https://t.co/NkXStNAFWe — Harry Haller (@Pelonndenfrente) November 5, 2021

Сообщается, что нападение произошло перед фешенебельным отелем Hyatt Ziva Riviera, расположенном к югу от города Канкун — популярного туристического центра на Карибском побережье страны.

Главный прокурор штата Кинтана-Роо Оскар Монтес де Ока сообщил, что на пляже произошло столкновение между конкурирующими группами наркоторговцев. Несколько картелей борются за контроль над торговлей наркотиками в этом районе. Среди них «Новое поколение Халиско» и «Клан дель Гольфо».

«Около 15 человек прибыли на пляж, чтобы убить двух мужчин, которые появились здесь ранее, заявив, что они являются новыми дилерами в этом районе», — заявил он.

Монтес де Ока сообщил, что один из мужчин, ставших объектом нападения, скрылся в одном из отелей, прежде чем умереть. Другой был убит на пляже. Он также сказал, что в результате стрельбы ранение получил случайный человек, но власти не сообщают, является ли он сотрудником отеля или гостем.

Нападение, которое произошло средь бела дня, вынудило десятки туристов, находившихся в этот момент на пляже, спасаться в ближайшем отеле.

Un comando irrumpió a tiros en el hotel Hyatt Ziva Riviera Maya, en Puerto Morelos, donde fallecieron dos personas y una más se encuentra herida..

- pic.twitter.com/HIrSv1nlrA — Alan Moore (@AIan_Moore) November 4, 2021

Один из очевидцев рассказывает, что сотрудники укрыли туристов в служебных помещениях, расположенных за кухней.

Cuando le pregunten a estos turistas que estuvieron en Bahía Petempich de Puerto Morelos “¿Cómo les fue”?, dirán “bien, resguardándonos de un tiroteo con muertos”



¿En qué han dejado convertir a los destinos de Quintana Roo? pic.twitter.com/VFBGev6GSE — Julio César Solís (@jcsolis82) November 4, 2021

Губернатор Карлос Хоакин назвал нападение «серьезным ударом по развитию и безопасности государства, который подвергает имидж государства серьезному риску».

Нападение в Пуэрто-Морелос произошло спустя всего две недели после того, как в результате перестрелки между членами наркокартелей в курортном городе Тулум были убиты двое иностранных туристов, еще трое получили ранения.

Hey @SecBlinken, it's open season against tourists in #Tulum, Mexico. last night, armed men opened fire against a bar killing one female tourist and injuring other 5. Mexican president @lopezobrador_ and state governor @CarlosJoaquin are turning a blind eye & silencing the press pic.twitter.com/EsstWOShKO — Capitán Robot (@CapMoreno43) October 21, 2021

Сообщается, что преступники открыли стрельбу по людям, которые в этот момент находились в одном из популярных баров, расположенных на главной улице города.

A young influencer dies in a shooting in a bar in Mexico, Anjali Ryot, a travel influencer who would have turned 26 today, was one of the two fatalities of a shooting this Thursday at a bar-restaurant in Tulum. pic.twitter.com/JZPxnmBymX — Moises Lopez (@chapoisat) October 22, 2021

По данным прокуратуры, перестрелка в Тулуме также произошла в результате передела сфер влияния между двумя преступными группировками, которые занимаются торговлей наркотиками в этом районе.