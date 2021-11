Мексиканские наркокартели устроили стрельбу возле популярного отеля на Карибском побережье

Мехико, 5 ноября. Боевики мексиканского наркокартеля расстреляли наркоторговцев из конкурирующей группировки на пляже в курортном городе Пуэрто-Морелос.

По сообщению очевидцев, члены банды, которые прибыли на катере, открыли огонь по двум мужчинам, находившимся в этот момент на пляже.

Сообщается, что нападение произошло перед фешенебельным отелем Hyatt Ziva Riviera, расположенном к югу от города Канкун — популярного туристического центра на Карибском побережье страны.

Главный прокурор штата Кинтана-Роо Оскар Монтес де Ока сообщил, что на пляже произошло столкновение между конкурирующими группами наркоторговцев. Несколько картелей борются за контроль над торговлей наркотиками в этом районе. Среди них «Новое поколение Халиско» и «Клан дель Гольфо».

Монтес де Ока сообщил, что один из мужчин, ставших объектом нападения, скрылся в одном из отелей, прежде чем умереть. Другой был убит на пляже. Он также сказал, что в результате стрельбы ранение получил случайный человек, но власти не сообщают, является ли он сотрудником отеля или гостем.

Нападение, которое произошло средь бела дня, вынудило десятки туристов, находившихся в этот момент на пляже, спасаться в ближайшем отеле.

Один из очевидцев рассказывает, что сотрудники укрыли туристов в служебных помещениях, расположенных за кухней.

Губернатор Карлос Хоакин назвал нападение «серьезным ударом по развитию и безопасности государства, который подвергает имидж государства серьезному риску».

Нападение в Пуэрто-Морелос произошло спустя всего две недели после того, как в результате перестрелки между членами наркокартелей в курортном городе Тулум были убиты двое иностранных туристов, еще трое получили ранения.

Hey @SecBlinken , it's open season against tourists in #Tulum , Mexico. last night, armed men opened fire against a bar killing one female tourist and injuring other 5. Mexican president @lopezobrador_ and state governor @CarlosJoaquin are turning a blind eye & silencing the press pic.twitter.com/EsstWOShKO

Сообщается, что преступники открыли стрельбу по людям, которые в этот момент находились в одном из популярных баров, расположенных на главной улице города.

A young influencer dies in a shooting in a bar in Mexico, Anjali Ryot, a travel influencer who would have turned 26 today, was one of the two fatalities of a shooting this Thursday at a bar-restaurant in Tulum. pic.twitter.com/JZPxnmBymX