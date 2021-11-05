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Мексиканские наркокартели устроили стрельбу возле популярного отеля на Карибском побережье
Весь мир
Мексиканские наркокартели устроили стрельбу возле популярного отеля на Карибском побережье
Global Look Press  /  © / XinHua

Мехико, 5 ноября. Боевики мексиканского наркокартеля расстреляли наркоторговцев из конкурирующей группировки на пляже в курортном городе Пуэрто-Морелос.

По сообщению очевидцев, члены банды, которые прибыли на катере, открыли огонь по двум мужчинам, находившимся в этот момент на пляже.

Сообщается, что нападение произошло перед фешенебельным отелем Hyatt Ziva Riviera, расположенном к югу от города Канкун — популярного туристического центра на Карибском побережье страны.

Главный прокурор штата Кинтана-Роо Оскар Монтес де Ока сообщил, что на пляже произошло столкновение между конкурирующими группами наркоторговцев. Несколько картелей борются за контроль над торговлей наркотиками в этом районе. Среди них «Новое поколение Халиско» и «Клан дель Гольфо».

«Около 15 человек прибыли на пляж, чтобы убить двух мужчин, которые появились здесь ранее, заявив, что они являются новыми дилерами в этом районе», — заявил он.

Монтес де Ока сообщил, что один из мужчин, ставших объектом нападения, скрылся в одном из отелей, прежде чем умереть. Другой был убит на пляже. Он также сказал, что в результате стрельбы ранение получил случайный человек, но власти не сообщают, является ли он сотрудником отеля или гостем.

Нападение, которое произошло средь бела дня, вынудило десятки туристов, находившихся в этот момент на пляже, спасаться в ближайшем отеле.

Один из очевидцев рассказывает, что сотрудники укрыли туристов в служебных помещениях, расположенных за кухней.

Губернатор Карлос Хоакин назвал нападение «серьезным ударом по развитию и безопасности государства, который подвергает имидж государства серьезному риску».

Нападение в Пуэрто-Морелос произошло спустя всего две недели после того, как в результате перестрелки между членами наркокартелей в курортном городе Тулум были убиты двое иностранных туристов, еще трое получили ранения.

Сообщается, что преступники открыли стрельбу по людям, которые в этот момент находились в одном из популярных баров, расположенных на главной улице города.

По данным прокуратуры, перестрелка в Тулуме также произошла в результате передела сфер влияния между двумя преступными группировками, которые занимаются торговлей наркотиками в этом районе.

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перестрелка мексика наркокартели
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