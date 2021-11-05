Более 400 новейших цифровых радиостанций «Азарт» поступили в войска ЗВО

Москва, 5 ноября. Более 400 новейших цифровых радиостанций шестого поколения «Азарт-П1» поступили в войска Западного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Портативные радиостанции «Азарт-П1» предназначены для обеспечения засекреченной связи. При этом устройство может функционировать на любых частотах, что позволяет использовать радиостанцию для связи с обычными мобильными телефонами.

«Азарт-П1» сопрягается со всеми радиостанциями, работающими на любых стандартах связи, способна принимать и передавать текстовые файлы, карты, шифрокоды, а также определять координаты.

Ранее стало известно, что инженерные войска Западного военного округа получили два новейших робототехнических комплекса разминирования «Уран-6». Робот обладает четырьмя видеокамерами и способен выдерживать взрывы мощностью до четырех килограммов тротила.