Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 16:24
16:21
Общество
Ванга: новая чума «от желтых людей» закончится вместе с «криком петуха»
16:15
Армия
Госпогранкомитет Белоруссии: заявления Варшавы о провокациях на границе являются выдумкой
16:15
Шоу-бизнес
Собаку породы корги назвали копией Наташи Королевой
16:14
Политика
Депутат Шеремет: Москва ждет от Лукашенко признания российского статуса Крыма
16:13
Происшествия
Четырехлетнего мальчика ударили по щеке во время драки в Новой Москве
16:13
Весь мир
Суд Туниса выписал ордер на арест бывшего президента Монсефа Марзуки
16:11
Весь мир
Лавров посетит международную конференцию по Ливии
16:09
Происшествия
Житель Мурманска устроил поножовщину в свой день рождения
16:08
Общество
Жители ворвались ночью в больницу Николаева и начали требовать кислород
16:08
Общество
Обелиск в честь участников блокады Ленинграда установят в Калининградской области
Все новости

Более 400 новейших цифровых радиостанций «Азарт» поступили в войска ЗВО
Армия
Более 400 новейших цифровых радиостанций «Азарт» поступили в войска ЗВО
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 5 ноября. Более 400 новейших цифровых радиостанций шестого поколения «Азарт-П1» поступили в войска Западного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Портативные радиостанции «Азарт-П1» предназначены для обеспечения засекреченной связи. При этом устройство может функционировать на любых частотах, что позволяет использовать радиостанцию для связи с обычными мобильными телефонами.

«Азарт-П1» сопрягается со всеми радиостанциями, работающими на любых стандартах связи, способна принимать и передавать текстовые файлы, карты, шифрокоды, а также определять координаты.

Ранее стало известно, что инженерные войска Западного военного округа получили два новейших робототехнических комплекса разминирования «Уран-6». Робот обладает четырьмя видеокамерами и способен выдерживать взрывы мощностью до четырех килограммов тротила.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Более 400 новейших цифровых радиостанций «Азарт» поступили в войска ЗВО
россия зво Азарт радоиостанции
Комментировать