Экономист Заборцев рассказал о плюсах нового налогового режима для малого бизнеса

В беседе с корреспондентом ФАН экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев поддержал новый налоговый режим для микро- и малого бизнеса.

Ранее в Минфине РФ предложили смягчить налоговую ставку для малых предприятий до 7% от доходов и до 18% от формулы «доходы минус расходы». Власти рассматривают два варианта налоговой ставки в новом налоговом режиме для микро- и малых предприятий. Это «автоматизированная система налогообложения», разрабатываемая ФНС и другими ведомствами с июля.

«Рассматриваемый сейчас в Федеральной налоговой службе, Минфине РФ и в целом в правительстве новый налоговый режим — это, без сомнения, прорыв. Наконец происходит то, о чем мы говорим уже многие годы. Экономисты и предприниматели неустанно твердят о высочайшей нагрузке на бизнес со стороны налоговых служб. И наконец забрезжил свет в конце тоннеля», — рассказал экономист.

Предлагается несколько увеличить текущие ставки по упрощенному налоговому режиму. С 6% до 7–8% при налогообложении с дохода и с 15 до 18–20% при налоговой базе, рассчитываемой как доходы минус расходы, объяснил Заборцев. При этом предпринимателей освободят от уплаты страховых взносов за сотрудников и практически полностью освободят от сдачи каких бы то ни было отчетностей.

«Предприниматели уже много лет жалуются не на размер ставок, а именно на административное давление: необходимость содержать штат бухгалтеров, постоянно отвечать на запросы налоговиков, участвовать в их проверках. Когда директора безапелляционно вызывают в налоговую, то его отрывают и от ведения дел, и вообще от бизнеса», — прокомментировал собеседник агентства.

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Все это создает огромные непродуктивные издержки для всей экономики, подчеркнул экономист. Множество бывших предпринимателей ушло из бизнеса именно из-за такого административного давления. И новый налоговый режим — это шаг от этой порочной практики.

«Повышение ставки на 2–4% — ничто по сравнению с теми затратами, которые несет бизнес, особенно малый. Освобождение от отчетности, постоянного сбора и предоставления документов вернет внимание предпринимателей к тому, что они делают. А служащие налоговых наконец-то займутся делом, а не созданием препятствий для экономического развития. Банки уже сейчас знают обо всех операциях бизнеса. Логично, что они и станут основными операторами и налоговыми агентами в новой системе, сняв лишнюю нагрузку с предпринимателей», — считает эксперт.

Через общественную организацию предпринимателей «Опора России» Петр Заборцев призывает поступательно продвигаться и распространять эту систему сначала на малый, а затем на средний и крупный бизнес.

«Я предлагаю вообще повсеместную поступательную замену всех избыточно затратных, транзакционно емких налогов, например НДС, налог на прибыль, социальные взносы и т. д. Необходимо заменить их оборотными налогами, автоматически списываемыми банками», — уверен экономист.

Противники таких перемен обычно приводят аргументы о каскадном налогообложении и избыточном налогообложении больших цепочек передела, отметил Заборцев. То есть если количество компаний от сырья до потребителя большое, то и оборотный налог становится большим.

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Для этих людей экономист привел следующие контраргументы:

Под раздачу попадает в первую очередь транзакционный сектор. Проигрывает в основном торговля. А вот производители, созидатели только выигрывают. Для роста нашего благосостояния нужно развивать производства, а торговлю упрощать и облегчать.

Миллионы людей в перспективе постепенно высвободятся из не приносящего обществу ценности транзакционного сектора.

Параллельное повсеместное развитие электронных торговых систем позволит не просто нивелировать ущерб для торговли, но и в целом снизить транзакционные издержки, сблизив производителей и потребителей.

Для защиты цепочек передела можно создать специальное налоговое оборотное послабление для синдикативных объединений, прямо заявивших, что они цепочка передела.

«В целом преимущества нового подхода огромны. Сегодняшними решениями правительство, без сомнения, открывает новую главу в экономическом развитии нашей страны. Будем поддерживать их в этом и надеяться, что они не свернут с этого пути, ведущего нас всех к росту благосостояния, доходов, развитию экономики и снижению бедности», — резюмировал собеседник Федерального агентства новостей.

Ранее экономист Михаил Делягин рассказал, что Центральный банк России может девальвировать рубль уже в начале следующего года. Такая опасность существует из-за продолжающейся инфляции.