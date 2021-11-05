Австрия приветствует решение «Газпрома» повысить уровень заполненности ПХГ в Европе

Вена, 5 ноября. Намерение «Газпрома» нарастить объемы ресурса в подземных хранилищах (ПХГ) Европы является шагом по обеспечению энергетической безопасности региона. Об этом в беседе с РИА Новости заявил новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.

Решение повысить уровень заполненности европейских ПХГ российский поставщик принял в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил главу государства, что компания готова эту работу выполнить.

«Ситуация на европейском газовом рынке по-прежнему остается напряженной. Мы приветствуем шаги, которые повысят надежность энергоснабжения», — отметил Линхарт, комментируя вопрос, как Австрия оценивает намерение Москвы увеличить объемы газа в европейских хранилищах после 8 ноября.

В пятницу экспортер отчитался, что вышел на плановую отметку оперативного резерва голубого топлива в российских хранилищах в 72,6 млрд кубометров. Однако, по словам представителей «Газпрома», работы по закачке будут вестись до 8 ноября.

Кроме того, австрийский дипломат высказал мнение, что газопровод «Северный поток — 2» укрепит энергетическую безопасность Евросоюза.