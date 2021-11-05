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Режиссер Андрей Кравчук восхитился стойкостью актера Павла Прилучного
Шоу-бизнес
Режиссер Андрей Кравчук восхитился стойкостью актера Павла Прилучного
Кадр из фильма «Союз спасения»  / 

Актер Павел Прилучный в эту пятницу празднует свой 34-й день рождения. В беседе с ФАН именинника поздравил кинорежиссер, сценарист Андрей Кравчук.

Собеседник поделился впечатлениями от работы с артистом на съемках фильма «Союз Спасения».

«Мы долго искали артиста на роль [Павла] Пестеля, пытались попробовать разных людей. В какой-то момент возникла идея с Павлом. Когда он приехал, проба была отличная. После нее и утвердили. […] С ним радостно и хорошо. Он талантливый, светлый человек. Текст он запоминает плохо. От этого [в работе] становится тяжеловато. При этом он веселый, подвижный, легкий в общении человек. Даже в кризисные ситуации все равно за счет его юмора и легкости ты все прощаешь и двигаешься дальше», — сказал кинорежиссер.

Андрей Кравчук припомнил один случай, который прекрасно показывает стойкость и работоспособность Павла Прилучного.

«Помню, однажды он устроил вечеринку после съемок. Уехал в бар-караоке, откуда его уже пришлось выручать в четыре утра. При этом утром [на съемках] он был веселый, подвижный и в рабочем состоянии», — рассказал собеседник ФАН.

Режиссер Андрей Кравчук рассказал о выдающейся стойкости актера Павла Прилучного
Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova

Режиссер через ФАН поздравил именинника:

«Интересных, ярких ролей, чтобы он не повторялся, а развивался дальше. Мог реализовать свой актерский потенциал. Ну и, естественно, здоровья. Пусть у него все было хорошо».

Ранее режиссер Ашот Кещян в беседе с ФАН поздравил с днем рождения актрису Катерину Шпицу. По его словам, артистка на съемках любит обходиться без помощи дублеров.

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кравчук союз спасения прилучный
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