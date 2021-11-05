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Студия Warner Bros. представила официальный синопсис к «Бэтмену» с Паттинсоном
Общество
Студия Warner Bros. представила официальный синопсис к «Бэтмену» с Паттинсоном
Кадр из фильма «Бэтмен»

Лос-Анджелес, 5 ноября. Студия Warner Bros. выпустила официальный синопсис грядущего фильма «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза. Главную роль в кинокартине сыграл звезда «Сумерек» и «Довода» Роберт Паттинсон.

Синопсис ленты опубликовали на сайте Comicbook.com. Текст не содержит деталей сюжета и описывает характер героя, которого будет воплощать на экране Паттинсон.

««Бэтмен» — это острый и насыщенный событиями триллер, изображающий Бэтмена в его ранние годы, пытающегося сбалансировать ярость со справедливостью, расследуя тревожную тайну, которая терроризировала Готэм», — указано в описании.

Если верить синопсису, исполнитель главной роли представит «интенсивный и грубый» образ Бэтмена. Паттинсон будет демонстрировать на экране «разочарованного и отчаянного линчевателя», осознавшего, что поглощающий гнев не делает его лучше серийного убийцы, за которым охотится супергерой.

Ранее в Сети появился официальный трейлер нового «Бэтмена». Глава Marvel Кевин Файги высоко оценил этот ролик.

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бэтмен Паттинсон Warner Bros
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