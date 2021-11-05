Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 16:24
16:23
Общество
Власти Дагестана не будут продлевать режим нерабочих дней
16:21
Общество
Ванга: новая чума «от желтых людей» закончится вместе с «криком петуха»
16:15
Армия
Госпогранкомитет Белоруссии: заявления Варшавы о провокациях на границе являются выдумкой
16:15
Шоу-бизнес
Собаку породы корги назвали копией Наташи Королевой
16:14
Политика
Депутат Шеремет: Москва ждет от Лукашенко признания российского статуса Крыма
16:13
Происшествия
Четырехлетнего мальчика ударили по щеке во время драки в Новой Москве
16:13
Весь мир
Суд Туниса выписал ордер на арест бывшего президента Монсефа Марзуки
16:11
Весь мир
Лавров посетит международную конференцию по Ливии
16:09
Происшествия
Житель Мурманска устроил поножовщину в свой день рождения
16:08
Общество
Жители ворвались ночью в больницу Николаева и начали требовать кислород
Все новости

Сборная России по теннису вышла вперед в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг с США

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 15:31
Спорт
Сборная России по теннису вышла вперед в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг с США
Global Look Press  /  Michal Kamaryt

Прага, 5 ноября. Женская сборная России повела в матче с США на Кубке Билли Джин Кинг благодаря победе Людмилы Самсоновой.

Российская теннисистка Людмила Самсонова победила американку Слоан Стивенс в первой встрече полуфинального матча Кубка Билли Джин Кинг. Она обыграла соперницу со счетом 1:6, 6:4, 6:3. За 1 час 57 минут российская теннисистка один раз подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В следующем матче полуфинального противостоянии сборных РФ и США встретятся Анастасия Павлюченкова и Даниэль Коллинз. В случае победы олимпийской чемпионки Токио в смешанном парном разряде российская команда выйдет в финал турнира.

Ранее лидер мужской сборной России Даниил Медведев победил в первом матче на турнире серии «Мастерс» во Франции. Он обыграл Илью Ивашко из Белоруссии.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Сборная России по теннису вышла вперед в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг с США
россия сша теннис самсонова кубок билли джин кинг
Комментировать