Сборная России по теннису вышла вперед в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг с США

Прага, 5 ноября. Женская сборная России повела в матче с США на Кубке Билли Джин Кинг благодаря победе Людмилы Самсоновой.

Российская теннисистка Людмила Самсонова победила американку Слоан Стивенс в первой встрече полуфинального матча Кубка Билли Джин Кинг. Она обыграла соперницу со счетом 1:6, 6:4, 6:3. За 1 час 57 минут российская теннисистка один раз подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В следующем матче полуфинального противостоянии сборных РФ и США встретятся Анастасия Павлюченкова и Даниэль Коллинз. В случае победы олимпийской чемпионки Токио в смешанном парном разряде российская команда выйдет в финал турнира.

Ранее лидер мужской сборной России Даниил Медведев победил в первом матче на турнире серии «Мастерс» во Франции. Он обыграл Илью Ивашко из Белоруссии.