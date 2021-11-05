Читатели Wall Street Journal усомнились в компетентности Байдена как президента США

Вашингтон, 5 ноября. Президент США Джо Байден не выдержит никакого экзамена, ведь он не играет в шахматы. Такое мнение выразили читатели американской газеты Wall Street Journal, комментируя призыв сенатора Тома Коттона взяться за Россию.

Главе Белого дома предстоит проверка на прочность в построении отношений с Россией. Об этом заявил сенатор Коттон, представляющий Республиканскую партию Соединенных Штатов.

Байдену следует переключить свое внимание с климатических проблем на Москву, уверен республиканец. По его словам, Вашингтон должен предпринять шаги по сдерживанию РФ, чтобы предотвратить геополитическую катастрофу.

Читатели Wall Street Journal раскритиковали призывы Сената США и выразили сомнения в том, что Байден имеет необходимые для президента компетенции. Американцы буквально бросили национального лидера на «съедение» президенту РФ Владимиру Путину.

«Экзамен для Байдена? Да Путин съест его на обед. Эти четыре года будут для нас долгими», — написал один из комментаторов.

kremlin.ru / Администрация президента России

Другой интернет-пользователь добавил, что хозяин Овального кабинета не способен предугадать политическую игру на несколько ходов вперед, как это делает Путин.

«Он не может предугадать игру на три-четыре хода вперед. Он играет в шашки, а не в шахматы», — разъяснили в Сети.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о возможной встрече Байдена и Путина в обозримом будущем. Соответствующая информация будет обнародована после принятия главами государств решения о переговорах, сказал пресс-секретарь российского лидера.