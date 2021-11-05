Кедми: российскую экономику нельзя рассматривать по стандартам США

Москва, 5 ноября. Россия продолжает реализовывать крупные военные проекты для защиты в случае агрессии со стороны других государств. Об этом рассказал израильский военный эксперт Яков Кедми.

Он по достоинству оценил российские оборонные программы. По его словам, Москва занимается ими, несмотря на энергетический кризис в мире.

Яков Кедми указал, что финансовое состояние России позволяет государству уделять большое внимание развитию экономики. Москва грамотно просчитывает бюджет на реализацию военных и других планов, поэтому РФ, в отличие от США, не нужно «запускать станок» для печатания денег.

«Российскую экономику нельзя рассматривать по стандартам США. Не нужно печатать миллионы долларов, как это делают американцы. Несмотря на все крики и критику, Россия может составить уравновешенный бюджет с профицитом и развивать необходимыми темпами военную составляющую», — объяснил на пальцах ситуацию в мире израильский эксперт в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее Яков Кедми заявил, что Россия сможет дать уверенный отпор Соединенным Штатам в Мировом океане. По его мнению, у Москвы есть все возможности для создания собственного авианесущего флота, который станет большой проблемой для Вашингтона.