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Рэпер Oxxxymiron выпустил новый клип на песню «Цунами»
Общество
Рэпер Oxxxymiron выпустил новый клип на песню «Цунами»
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 ноября. Известный российский музыкант Мирон Федоров (Oxxxymiron) опубликовал на своем официальном YouTube-канале музыкальный клип на песню «Цунами».

Клип Оксимирона выполнен в рисованной и пластилиновой стилистике. По сюжету, человек-рептилия осознает, что не такой как все, и пытается слиться с толпой. Музыку для сингла Мирона Федорова написала рок-группа «Пионерлагерь Пыльная Радуга». Видео можно посмотреть здесь.

Ролик, выпущенный 5 октября, посмотрели почти 500 тысяч раз. Пользователи оставляют множество отзывов под видео. Многим понравилось необычное звучание композиции.

«Через 10 лет в треке Мирон зачитает: «Я практически рокер №1»;

«Если бы мне просто дали послушать этот трек, я бы ни за что не угадал, что это новый трек Оксимирона. Настоящий рок», — отреагировали поклонники.

Ранее сообщалось, что сборная России попросила Оксимирона не выпускать свой новый альбом 11 и 14 ноября. В эти дни национальная сборная проведет решающие матчи отборочного турнира к мировому первенству в Катаре.

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клип оксимирон сингл
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