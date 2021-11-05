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Новый «Человек-паук» может войти в тройку самых длинных фильмов Marvel
Общество
Новый «Человек-паук» может войти в тройку самых длинных фильмов Marvel
Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Лос-Анджелес, 5 ноября. Новый кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой» может стать одним из самых длинных фильмов Marvel. Ожидается, что он обойдет «Вечных» по хронометражу.

Официально еще не объявлено, сколько будет длиться предстоящая лента о Питере Паркере. Однако бразильская сеть кинотеатров Ingresso указала в Twitter, что хронометраж нового «Человека-паука» составит 2 часа 39 минут.

Таким образом, кинокартина предположительно попадает в первую тройку самых длинных фильмов Marvel. Лидирующую позицию занимает блокбастер «Мстители: Финал» с хронометражем 3 часа и 1 минуту. «Вечные» же длятся 2 часа 30 минут.

Многие поклонники надеялись, что в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», в котором главного героя играет Том Холланд, появятся и другие исполнители этой роли — Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр. Однако глава Marvel Кевин Файги призвал не ждать их участия в новой ленте.

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фильм человек-паук marvel
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