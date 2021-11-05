Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 16:23
16:21
Общество
Ванга: новая чума «от желтых людей» закончится вместе с «криком петуха»
16:15
Армия
Госпогранкомитет Белоруссии: заявления Варшавы о провокациях на границе являются выдумкой
16:15
Шоу-бизнес
Собаку породы корги назвали копией Наташи Королевой
16:14
Политика
Депутат Шеремет: Москва ждет от Лукашенко признания российского статуса Крыма
16:13
Происшествия
Четырехлетнего мальчика ударили по щеке во время драки в Новой Москве
16:13
Весь мир
Суд Туниса выписал ордер на арест бывшего президента Монсефа Марзуки
16:11
Весь мир
Лавров посетит международную конференцию по Ливии
16:09
Происшествия
Житель Мурманска устроил поножовщину в свой день рождения
16:08
Общество
Жители ворвались ночью в больницу Николаева и начали требовать кислород
16:08
Общество
Обелиск в честь участников блокады Ленинграда установят в Калининградской области
Все новости

Губерниев: «Удивительно, как футболисты «Спартака» еще дорогу на поле находят»
Спорт
Губерниев: «Удивительно, как футболисты «Спартака» еще дорогу на поле находят»
Global Look Press  /  © Stupnikov Alexander

Московский «Спартак» в групповом матче четвертого тура Лиги Европы сыграл вничью с английским «Лестер Сити» — 1:1.

Счет в матче на 51-й минуте открыл футболист столичного клуба Виктор Мозес. Сопернику понадобилось всего семь минут, чтобы сравнять счет. На 58-й минуте гол забил Даниэль Амарти. На 75-й минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота красно-белых. Голкипер «Спартака» Александр Селихов не позволил Джейми Варди вывести англичан вперед.

Журналист, спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил перестановки «Спартака» во вратарской позиции. О чем он сообщил в своем Telegram-канале.

«Важное! Руи Витория узнал, что у него есть вратарь… И это не Максименко. Кутепов, оказывается, существует и может даже на поле появляться…» — отметил он.

Губерниев: Удивительно, как футболисты «Спартака» еще дорогу на поле находят
spartak.com / Официальный сайт ФК

Губерниев подметил, что даже на фоне таких клубов, как «Лестер Сити», российские команды выглядят слабо.

«Даже на уровне «Лестера» мы еле ползаем, физически хватает минут на 70. Морально-волевые качества есть, далеко копаться не надо. Пациент скорее жив, чем мертв… Вперед, «Спартак»!» — написал журналист.

Губерниев высказался и о плохой, на его взгляд, коммуникации главного тренера Руи Витории с футболистами.

«Если переводчик Руя так доносит мысли тренера игрокам, то удивительно, как они еще дорогу на поле находят», — возмутился комментатор.

Губерниев: Удивительно, как футболисты «Спартака» еще дорогу на поле находят
Global Look Press / Stupnikov Alexander/spartak.com

По итогам четвертого тура московский «Спартак» расположился на последнем месте в своей группе с четырьмя очками. «Лестер Сити» находится на третьей позиции с пятью баллами. Лидирует в группе с семью очками итальянский «Наполи», на втором месте с шестью очками находится польский футбольный клуб «Легия».

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия отметил игру голкипера красно-белых Александра Селихова в матче группового этапа Лиги Европы с английским «Лестер Сити». Джикия поблагодарил Селихова и отметил, что матч с английской командой ему понравился.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Губерниев: «Удивительно, как футболисты «Спартака» еще дорогу на поле находят»
лига европы спартак георгий джикия фк спартак александр селихов
Комментировать