Губерниев: «Удивительно, как футболисты «Спартака» еще дорогу на поле находят»

Московский «Спартак» в групповом матче четвертого тура Лиги Европы сыграл вничью с английским «Лестер Сити» — 1:1.
Счет в матче на 51-й минуте открыл футболист столичного клуба Виктор Мозес. Сопернику понадобилось всего семь минут, чтобы сравнять счет. На 58-й минуте гол забил Даниэль Амарти. На 75-й минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота красно-белых. Голкипер «Спартака» Александр Селихов не позволил Джейми Варди вывести англичан вперед.
Журналист, спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил перестановки «Спартака» во вратарской позиции. О чем он сообщил в своем Telegram-канале.
«Важное! Руи Витория узнал, что у него есть вратарь… И это не Максименко. Кутепов, оказывается, существует и может даже на поле появляться…» — отметил он.
Губерниев подметил, что даже на фоне таких клубов, как «Лестер Сити», российские команды выглядят слабо.
«Даже на уровне «Лестера» мы еле ползаем, физически хватает минут на 70. Морально-волевые качества есть, далеко копаться не надо. Пациент скорее жив, чем мертв… Вперед, «Спартак»!» — написал журналист.
Губерниев высказался и о плохой, на его взгляд, коммуникации главного тренера Руи Витории с футболистами.
«Если переводчик Руя так доносит мысли тренера игрокам, то удивительно, как они еще дорогу на поле находят», — возмутился комментатор.
По итогам четвертого тура московский «Спартак» расположился на последнем месте в своей группе с четырьмя очками. «Лестер Сити» находится на третьей позиции с пятью баллами. Лидирует в группе с семью очками итальянский «Наполи», на втором месте с шестью очками находится польский футбольный клуб «Легия».
Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия отметил игру голкипера красно-белых Александра Селихова в матче группового этапа Лиги Европы с английским «Лестер Сити». Джикия поблагодарил Селихова и отметил, что матч с английской командой ему понравился.