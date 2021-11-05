Губерниев: «Удивительно, как футболисты «Спартака» еще дорогу на поле находят»

Московский «Спартак» в групповом матче четвертого тура Лиги Европы сыграл вничью с английским «Лестер Сити» — 1:1.

Счет в матче на 51-й минуте открыл футболист столичного клуба Виктор Мозес. Сопернику понадобилось всего семь минут, чтобы сравнять счет. На 58-й минуте гол забил Даниэль Амарти. На 75-й минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота красно-белых. Голкипер «Спартака» Александр Селихов не позволил Джейми Варди вывести англичан вперед.

Журналист, спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил перестановки «Спартака» во вратарской позиции. О чем он сообщил в своем Telegram-канале.

«Важное! Руи Витория узнал, что у него есть вратарь… И это не Максименко. Кутепов, оказывается, существует и может даже на поле появляться…» — отметил он.

spartak.com / Официальный сайт ФК

Губерниев подметил, что даже на фоне таких клубов, как «Лестер Сити», российские команды выглядят слабо.

«Даже на уровне «Лестера» мы еле ползаем, физически хватает минут на 70. Морально-волевые качества есть, далеко копаться не надо. Пациент скорее жив, чем мертв… Вперед, «Спартак»!» — написал журналист.

Губерниев высказался и о плохой, на его взгляд, коммуникации главного тренера Руи Витории с футболистами.

«Если переводчик Руя так доносит мысли тренера игрокам, то удивительно, как они еще дорогу на поле находят», — возмутился комментатор.

Global Look Press / Stupnikov Alexander/spartak.com

По итогам четвертого тура московский «Спартак» расположился на последнем месте в своей группе с четырьмя очками. «Лестер Сити» находится на третьей позиции с пятью баллами. Лидирует в группе с семью очками итальянский «Наполи», на втором месте с шестью очками находится польский футбольный клуб «Легия».

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия отметил игру голкипера красно-белых Александра Селихова в матче группового этапа Лиги Европы с английским «Лестер Сити». Джикия поблагодарил Селихова и отметил, что матч с английской командой ему понравился.