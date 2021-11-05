Вашингтон одобрил продажу оружия на 650 млн долларов Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 5 ноября. Власти США одобрили продажу Саудовской Аравии ракет класса «воздух — воздух» на сумму 650 млн долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA).

Анонсированный контракт станет первой крупной сделкой администрации американского президента Джо Байдена с королевством Персидского залива.

«Предполагаемая продажа поддержит принципы внешних отношений США, укрепит национальную безопасность страны, а также повысит уровень безопасности дружественного государства, которое остается важной силой для политического и экономического прогресса на Ближнем Востоке», — комментируют в Пентагоне.

Главным подрядчиком станет массачусетская фирма Raytheon.

Запрос Эр-Рияда

В комплект тендера входят усовершенствованные ракеты средней дальности AIM-120C-7/C-8 (AMRAAM), а также сопутствующее оборудование. Обе способны нести боеголовку весом около 20,5 кг и развить скорость 4 Маха (около 4800 км/ч). При этом максимальная дальность полета у C-7 составляет 120 км, а у C-8 этот показатель равен 180 км.

جالبە کە عربستان موشک‌های AIM-120C-7/C-8 رو [AMRAAM] خریدە

این موشک‌ها برای مبارزە هوایی جنگندە‌ها استفادە میشە

یکی از بهترین گزینەها برای سرنگون کردن جنگندەها و پهپادهای جمهوری اسلامی توی نبردهای هوایی هستش pic.twitter.com/ARKbhinMWS — Aurora (@Rojhelatis) November 5, 2021

Пентагон уточняет, что Саудовская Аравия подала заявку на 280 усовершенствованных ракет класса «воздух — воздух» AMRAAM и 596 пусковых установок LAU-129 (MRL).

В комплект с общей стоимостью в 650 млн долларов включены контейнеры, вспомогательное оборудование, запасные и ремонтные части, инженерные и технические работы. Ракеты предназначены для оснащения самолетов Eurofighter Typhon, F-15C/D, F-15S, а также F-15SA.

Байден отказался

Нынешний контракт был анонсирован спустя несколько месяцев после того, как американский лидер объявил о прекращении поддержки наступательных операций Саудовской Аравии в Йемене. И тогда предполагался отказ от продажи соответствующего оружия.

Федеральное агентство новостей /

Будучи кандидатом в президенты Соединенных Штатов, Джо Байден критиковал саудитов, в том числе за войну в Йемене. Поэтому сейчас новость о продаже вооружений быстро стала поводом для критики действий Вашингтона.

«Это не имеет ничего общего с тем, чтобы сделать мир лучше. Все связано с подпиткой оборонной экономики страны, которая не должна строиться на продаже смерти», — заявила бывший кандидат в президенты США, писательница Марианна Уильямсон.

This has nothing to do with making the world a better place and everything to do with fueling our defense economy. America’s economy should not be built around merchandising death. https://t.co/jzm1ak5BGM — Marianne Williamson (@marwilliamson) November 4, 2021

Эр-Рияд вместе с Абу-Даби участвует в йеменском конфликте на стороне правительственных сил, которым противостоят поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы. Боевые действия в регионе уже спровоцировали массовый гуманитарный кризис. По данным ООН, в результате конфликта погибли 233 тыс. человек.

Нынешняя позиция

В ходе вооруженного противостояния саудиты неоднократно подвергались воздушным атакам. И на этом сделало упор бюро по военно-политическим вопросам Государственного департамента США, объясняя причины перемены позиции относительно продажи летального оружия Эр-Рияду.

«Мы стали свидетелями увеличения числа трансграничных обстрелов на Саудовскую Аравию за последний год. Ракеты AIM-120C, которыми укомплектованы саудовские самолеты, сыграли важную роль в перехвате атак. Это имеет особое значение в контексте угроз силам США в регионе, и жизням более 70 тыс. граждан США, находящихся в королевстве», — объясняет Вашингтон.

И хотя подобные сделки не требуют одобрения Конгресса США, законодатели могут ее заблокировать, приняв соответствующий закон. Впрочем, этого может не произойти, поскольку объявление о продаже ракет саудитам последовало за одобрением контракта на обслуживание боевых вертолетов для Эр-Рияда на сумму 500 млн долларов.

«Увеличение запасов ракет средней дальности для парка истребителей ВВС Саудовской Аравии не изменит основной военный баланс в регионе», — утверждают в американском оборонном ведомстве.

Пентагон акцентирует внимание на том, что негативного влияния на готовность США к обороне в Персидском заливе анонсированная сделка не окажет.