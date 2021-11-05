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Девятилетняя россиянка признана самой красивой девочкой Европы

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 14:50
Общество
Девятилетняя россиянка признана самой красивой девочкой Европы
instagram.com  /  @evangelina_melnikova

Анталья, 5 ноября. Школьница из России Еванжелина Мельникова стала победительницей конкурса красоты Best Children of Eurasia 2021, который проходил в Турции.

Девочка завоевала титул «Маленькая мисс Евразия-2021». В мероприятии, состоявшемся в Анталье, участвовали 20 девочек из разных стран мира, в том числе из Германии, Турции, Украины, России. До этого девятилетняя Мельникова прошла отбор на национальном уровне.

Школьница увлекается балетом, она танцевала в паре с маэстро Сергеем Филиным на одной сцене с примой Большого театра Ольгой Смирновой. Юная артистка исполнила одну из ролей в балете на льду Евгения Плющенко «Золушка», пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ЮАР прошел первый конкурс среди людей с генетическими отклонениями «Мистер и мисс альбинизм». Целью мероприятия является искоренение дискриминации альбиносов в африканском обществе.

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